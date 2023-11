Salernitana-Napoli, possibile cambio per Garcia: scelta inedita dal primo minuto

Si avvicina sempre più il derby contro la Salernitana. Rudi Garcìa pensa ad una novità in vista del match contro i granata.

Le prossime tre sfide che vedranno protagoniste il Napoli saranno decisive per la stagione azzurra. Contro il Milan, nel primo tempo, gli azzurri sono ripiombati nei vecchi errori e non sono riusciti a controbattere la forza espressa da Giroud e compagni nella prima frazione di gioco. Il pareggio finale ha salvato la panchina di Rudi Garcìa, ma Aurelio De Laurentiis non è soddisfatto.

La reazione di squadra dopo l’intervallo è stata certamente positiva, ma ora Garcìa è nuovamente in bilico. De Laurentiis ha dato un nuovo ultimatum al tecnico francese. Il Napoli dovrà vincere contro Salernitana, Union Berlino e Empoli. Senza tre vittorie, il futuro di Garcìa potrà essere lontano da Napoli.

Garcìa in bilico: pronta la mossa a sorpresa

Sabato pomeriggio, il Napoli scenderà in campo contro la Salernitana in quello che è il derby campano. L’ultima volta che le due squadre si sono affrontata, i granata hanno rovinato la festa scudetto dei tifosi azzurri. Il Napoli, dunque, avrà certamente voglia di vendicarsi.

Rudi Garcìa sta pensando a diverse mosse tattiche per provare a far male agli uomini di Filippo Inzaghi. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, ci sarebbe una mossa a sorpresa che cambierebbe radicalmente il Napoli.

Secondo il quotidiano, pare che Garcìa voglia abbandonare il 4-3-3 che tante gioie ha portato negli ultimi anni al Napoli. Il tecnico francese starebbe pensando di affidarsi al 4-2-3-1. La nuova idea tattica ha cambiato il match contro il Milan e Garcìa sta pensando di adottarla in pianta stabile.

Con il nuovo modulo, Piotr Zielinski torna a vestire il ruolo di trequartista come ai tempi di Rino Gattuso sulla panchina azzurra.