“Out per 4 mesi”: aveva accusato alcuni problemi in Napoli-Milan, il comunicato ufficiale

Lo straziante comunicato arriva in casa Milan, dove l’ufficiale diagnosi sul calciatore è finalmente arrivata. Il dato è terribile.

Napoli-Milan ha rappresentato anche questo. Il match è stato infatti una lotta all’ultimo sangue senza esclusione di colpi, tra falli, gialli, rossi e rimonte. Le compagini si sono infatti divise in maniera eguale l’incontro, riuscendo ad esaltare molto gli spettatori neutrali ma lasciando non pochi dubbi ai tifosi dei club impegnati. Da una parte il Napoli, ancora in difficoltà ed impossibilitato dal trovare la vittoria in casa contro il Milan da ben 5 anni, con annessa rimonta cancellata dalla mancanza di successo.

Dall’altro, invece, il Milan, super in difficoltà nell’ultimo periodo ed in grado di farsi recuperare due gol di vantaggio anche a causa di una gestione non ottimale. Gestione che, quindi, è costata 2 punti a dei rossoneri in grave crisi, chiamati ad affrontare numerose tematiche risaltate propri dal Napoli. L’inadeguatezza di alcuni giocatori, la confusione del momento e le prestazioni non all’altezza di big come Maignan e Theo Hernandez sono alcune fra esse. A preoccupare però maggiormente Pioli, il caso infortuni. Dal campo di Fuorigrotta sono stati ben 3 i rossoneri tornati malconci negli spogliatoi, con le analisi che ne hanno evidenziato la reale natura dei problemi. Per uno di questi, il verdetto è terribile.

Fuori 4 mesi, la diagnosi dopo Napoli-Milan

Pulisc, Kalulu e Pellegrino. Questi i tre milanisti usciti malconci dall’impianto di Fuorigrotta, e per la quale il Milan non ha perso tempo ad informare i propri supporter circa i tempi di recupero. Per l’esterno statunitense trattasi solo di una contrattura, che potrebbe far accomodare Pulisc in panchina nella prossima gara ma che non dovrebbe privarlo a lungo del campo. Diverso, invece, il discorso per Pellegrino. L’argentino, infatti, nel tentativo di intercettare un passaggio di Kvaratskhelia per Simeone, ed evitare dunque un contropiede azzurro nel finale, ha rimediato una frattura composta dell’osso calcaneare del piede sinistro.

Una diagnosi senz’altro più pesante rispetto a quella toccata a Pulisic, ma nulla in confronto a quanto rimediato da Kalulu. Il difensore francese, in seguito ad un contrasto con Raspadori, ha infatti riportato la completa rottura del tendine del retto femorale sinistro. Un infortunio che ha costretto il rossonero a sottoporsi ad un intervento chirurgico, quest’oggi effettuato e perfettamente riuscito. La diagnosi di stop è però di circa 4 mesi, con Kalulu che potrà dunque tornare ad assaggiare il campo solo a 2024 oramai inoltrato.