Napoli scaramantico: accadrà in vista della trasferta di Salerno

Manca sempre meno alla sfida di sabato contro la Salernitana. Il Napoli si mostra scaramantico in vista della trasferta di Salerno: il motivo.

Il calcio d’inizio del derby campano è fissato per sabato pomeriggio alle 15. Gli azzurri si trasferiranno a Salerno per affrontare la Salernitana di Filippo Inzaghi. Contro i granata sarà un match delicato, non solo per le tifoserie, ma anche per Rudi Garcìa. Gran parte della permanenza del tecnico francese sulla panchina del Napoli dipende dalle prossime tre sfide e iniziare questo trittico con una vittoria sarebbe importante.

Scelta scaramantica in vista di Salernitana-Napoli

La trasferta sarà senza dubbio impegnativa dal punto di vista calcistico. La Salernitana è in ripresa con l’arrivo di Inzaghi in panchina, mentre il Napoli è ancora convalescente.

Dal punto di vista logistico, però, la trasferta sarà tra le più semplici della stagione. Poco meno di un’ora di macchina per arrivare da Napoli a Salerno, ma gli azzurri hanno deciso di soggiornare comunque in albergo.

La scelta è stata senza dubbio scaramantica. Il Napoli, infatti, soggiornerà all’Holiday Inn di Cava de’ Tirreni. Lo stesso albergo in cui gli azzurri hanno soggiornato nella passata stagione, quando il Napoli trionfò per 0-2 grazie alle reti di Di Lorenzo e Osimhen.