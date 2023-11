Momento d’oro per Kvaratskhelia: arriva il riconoscimento dalla Serie A

Khvicha Kvaratskhelia continua a giocare ad altissimi livelli. Dopo la nomination al pallone d’oro, arriva la possibilità di un nuovo premio.

La stagione del Napoli non è iniziata nel migliore dei modi. I campioni d’Italia faticano a trovare continuità di prestazioni e risultati. Questa incostanza ha fatto scivolare il Napoli al quinto posto in classifica a sette lunghezze di distanza dall’Inter.

Anche Kvaratskhelia era partito male a causa di un infortunio. Ora, però, il georgiano è tornato in condizione e semina il panico sulla fascia sinistra. Nei giorni scorsi ha presenziato a Parigi per la Cerimonia del Pallone d’Oro. Dopo essere arrivato diciassettesimo in classifica, ora arriva una nuova candidatura al premio.

Kvaratskhelia tra i migliori in Serie A: il premio

I riconoscimenti non sono certamente finiti qui per Khvicha Kvaratskhelia che partita dopo partita continua ad inanellare prestazioni positive.

Nell’ultimo mese la sua condizione fisica è stata molto buona ed è stato molto utile alla squadra ed è anche tornato al gol. Le ottime prestazioni gli hanno permesso di entrare nei finalisti del premio di miglior giocatore del mese in Serie A.

Nella scorsa stagione il Napoli ha fatto man bassa di questo premio con Kim, Osimhen e lo stesso Kvaratkshelia che hanno ottenuto a turno diversi riconoscimenti.

Il premio di miglior giocatore del mese di ottobre non è ancora stato vinto ed è possibile votare il proprio preferito sul sito di EAFC24.