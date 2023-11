Il Napoli può sorridere: in arrivo una pioggia di milioni dalla UEFA, la cifra

Ottime notizie in casa Napoli, grazie alle ultime decisioni da parte della UEFA. Le cifre che l’organo europeo è pronto a sborsare.

Dopo una piena settimana di pausa, un Napoli reduce dal 2-2 in rimonta contro il Milan si prepara ad affrontare le prossime sfide previste dal calendario. In particolare, un trittico di match dall’importanza fondamentale si prepara ad abbattersi sulla città partenopea, dove Salernitana-Union Berlin-Empoli rappresenta l’ultima possibilità per Rudi Garcia. Sulla carta infatti, gli azzurri partono favoriti per ogni incontro sopracitato, ma la condizione mentale del club Campione d’Italia potrebbe giocare nuovamente un brutto scherzo a Kvaratskhelia e soci.

In caso di non raggiungimento di 9 punti su 9 però, a farne le principali spese sarebbe proprio Rudi Garcia, che secondo le ultime voci riscontrerebbe l’esonero in caso di punti persi nelle prossime ed abbordabili 3 sfide. Fra queste, inoltre, vi è il primo match del girone di ritorno in Champions League, con l’Union Berlin atteso al Maradona. Una partita dove il principale obiettivo del Napoli non solo sarà strappare definitivamente un pass per gli ottavi di finale, ma anche portare a casa una vittoria fondamentale ai fini dei guadagni del club. Sono infatti da poco ufficiali le cifre che gli azzurri incasseranno a breve dalla UEFA, che i partenopei sono obbligati a mantenere stabili anche nel corso degli incontri di ritorno.

Incassi UEFA, il Napoli domina in Italia

284,55 milioni di euro. Questo il budget stanziato dalla UEFA per le 32 partecipanti all’attuale competizione della Champions League e che, secondo Calcio e Finanza, sono pronti ad essere distribuiti nella parte spettante alle squadre già citate. In particolare, tutto ciò dovrebbe avvenire nella giornata del 3 novembre 2023, con tali cifre che verranno divise per club non in parti uguali, bensì in base ai risultati ottenuti nelle prime 3 sfide della competizione nonché per la prima parte del market pool.

Ecco dunque il motivo di un Napoli dominante in Italia nonostante l’Inter abbia totalizzato fin qui più punti in Champions dei partenopei. Agli azzurri infatti, grazie alle 2 vittorie nelle prime 3 giornate nonché grazie alla prima parte del market pool inerente alla scorsa stagione (Scudettata per il Napoli), andranno infatti ben 12.4 milioni. Quasi un terzo delle cifre destinate ai club italiani si appresta dunque ad entrare nelle tasche di un soddisfatto Aurelio De Laurentiis.

Alle spalle del club campano, quindi, ecco figurare l’Inter, cui spetteranno ben 9.93 milioni. Di cifre ben più basse si parla quindi per Milan e Lazio, con i biancocelesti pronti a metter mano ad 8.83 milioni, mentre i rossoneri dovranno accontentarsi di “soli” 3.56. A conti fatti, dunque, la stagione Scudettata continua a far sentire i propri strascichi in quel di Napoli.