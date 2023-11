Doppia scelta a sorpresa: Garcia potrebbe schierarli contro la Salernitana

Rudi Garcìa sta lavorando strenuamente a Castel Volturno per invertire la rotta. Contro la Salernitana pronte due sorprese dal primo minuto.

Il Napoli si appresta ad affrontare la Salernitana in un delicato match valido per la undicesima giornata di Serie A. Gli azzurri devono assolutamente vincere contro i granata per non perdere definitivamente il treno di testa. Il pareggio contro il Milan, infatti, ha ulteriormente allontanato dalla vette la squadra Campione d’Italia. Gli azzurri ora pagano 7 lunghezze di distacco dall’Inter capolista. Se si guarda la classifica dello scorso anno, l’involuzione del Napoli è stata pazzesca. Nelle prime dieci giornate, il Napoli di Luciano Spalletti aveva collezionato ben 26 punti; ben otto in più di quanto conquistato in questa stagione.

Per il prossimo match di Serie A, gli azzurri viaggeranno fino a Salerno per affrontare la Salernitana nel derby campano. Un match delicato per i tifosi di entrambe le squadre ma non solo. Rudi Garcìa, infatti, si gioca gran parte della permanenza sulla panchina azzurra. Dopo la brutta prestazione offerta nel primo tempo contro il Milan, Aurelio De Laurentiis avrebbe dato un nuovo ultimatum a Garcìa. Secondo il presidente, Garcìa deve vincere le prossime tre sfide per rimanere seduto sulla panchina dei campioni d’Italia.

L’ultima volta che il Napoli ha sfidato la Salernitana era il 30 aprile scorso e allo Stadio Maradona si attendeva la tanto agognata festa scudetto. Dopo la sconfitta della Lazio nel lunch match contro l’Inter il Napoli doveva conquistare i tre punti contro la Salernitana per laurearsi ufficialmente campione d’Italia. La festa, poi, è stata rimandata dopo il gol nei minuti finali di Boulaye Dia. Il Napoli, dunque, contro la Salernitana di Filippo Inzaghi avrà voglia di vendicare la festa rimandata lo scontro anno.

Salernitana-Napoli, Garcìa pronto a due sorprese

Il calcio d’inizio è previsto per sabato pomeriggio alle ore 15. Gli azzurri scenderanno in campo all’Arechi di Salerno per rilanciare la propria classifica.

Rudi Garcìa sta studiando diverse mosse per rendere più imprevedibile il Napoli. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “Il Mattino“, pare che contro i granata ci saranno almeno due scelte a sorpresa nella formazione titolare.

La prima dovrebbe arrivare in difesa con Juan Jesus che ritorna titolare. Il difensore brasiliano non sostituirà lo squalificato Natan, ma Amir Rrahmani che è reduce da bruttissimi 45′ contro il Milan.

Garcìa, inoltre, starebbe pensando anche di passare al 4-2-3-1. Sempre secondo il quotidiano, nel ruolo di trequartista è stato provato Jesper Lindstrom. Per il danese potrebbe essere la prima vera chance di scendere in campo dal primo minuto.