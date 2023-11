De Laurentiis sorprende tutti: lo farà in caso di vittoria

Il Napoli è in grande difficoltà in questa stagione. Il patron azzurro prova a smuovere gli animi con una promessa in caso di vittoria.

In molti si aspettavano che la stagione in corso sarebbe stata complicata per il Napoli. La vittoria dello scudetto potrebbe automaticamente far perdere un po’ di fame agli azzurri, ma non è solo questo il problema del Napoli. In molti credevano che in estate ci sarebbe stata una mega rivoluzione dopo la vittoria. In estate, invece, a lasciare Napoli è stato solo Kim MinJae. La dirigenza azzurra, infatti, è stata abile nel difendere i propri giocatori dagli attacchi delle big europee. L’addio che sta pesando di più, dunque, non sarebbe da ritrovare negli uomini che scendono in campo, ma piuttosto in chi siede in panchina.

L’impatto di Rudi Garcìa sull’ambiente partenopeo è stato molto negativo. Il tecnico francese, presentato in pompa magna al Real Bosco di Capodimonte, non è ancora riuscito a creare una nuova identità di gioco. La squadra, al contrario, ha perso tutte le certezze che lo scorso anno l’avevano portata a dominare in lungo e in largo il campionato. Non è un caso che le migliori prestazioni del Napoli in questa stagione siano arrivate quando gli azzurri hanno emulato il gioco espresso lo scorso anno. Contro Udinese e Lecce il fulcro del gioco partenopeo è stato Stanislav Lobotka, proprio come accaduto nella passata stagione.

Il calcio non è una scienza esatta e soprattutto non c’è un solo modo per vincere le partite. Per questo motivo, al vaglio di Rudi Garcìa ci sono diverse idee che puntano a rovesciare completamente l’aspetto tattico della squadra. Secondo le ultime indiscrezioni, già contro la Salernitana, il Napoli dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1.

Ultima spiaggia per Garcìa: la promessa di ADL ai giocatori

Il futuro di Rudi Garcìa è ancora in bilico. Gli azzurri non sono usciti definitivamente dalla crisi anche se arrivano da tre risultati utili consecutivi. Nelle prossime tra sfide, il tecnico francese si gioca la conferma sulla panchina azzurra.

Aurelio De Laurentiis, infatti, pretende tra vittorie nelle prossime tre partite prima della sosta per le Nazionali. Il Napoli dovrà battere prima la Salernitana, poi Union Berlino e Empoli. In caso di passo falso, Garcìa potrebbe essere esonerato.

Il patron azzurro, sta provando in tutti i modi a scuotere la squadra. A tal proposito, l’edizione odierna de “Il Mattino” avrebbe rivelato l’ultima strategia di De Laurentiis.

L’idea del presidente del Napoli sarebbe quella di istituire un premio di squadra da elargire in caso di vittoria nelle prossime tre sfide. Il patron deve ancora comunicarlo alla squadra e in particolare ai leader Di Lorenzo e Zielinski.