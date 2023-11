Commisso tira in ballo De Laurentiis: la frecciatina contro il Napoli sorprende tutti

A sorpresa, il presidente di Serie A tira in ballo il Napoli all’interno del proprio discorso odierno. Le parole sono da non perdere.

Una giornata alquanto incandescente in termini di Serie A. Il presidente Commisso ha infatti tirato in ballo in un discorso alquanto complesso alcuni dei suoi colleghi, tra cui Aurelio De Laurentiis. Le parole sul patron del Napoli e la situazione affrontata hanno lasciato tutti senza parole.

Commisso sorprende, le parole su De Laurentiis e sui colleghi

Un interessante speciale sulla Fiorentina è stato da poco rilasciato sulla piattaforma di DAZN. Sotto il nome di “Viola Land” infatti, la redazione ha cercato di ripercorrere tutti gli ultimi momenti appartenenti alla formazione toscana, con tanto di intervista anche al presidente Rocco Commisso. In particolare, proprio quest’ultimo ha sorpreso tramite le proprie dichiarazioni.

“Abbiamo speso molto più di quanto programmato, circa 113 milioni“, ha infatti dichiarato il patron della Fiorentina, prima di tirare in ballo anche altri presidenti di Serie A. “I proprietari di squadre come Lazio, Bologna, Napoli, Torino ed Atalanta hanno speso insieme molto meno di quanto ho sborsato io per raggiungere questo quarto posto“, le forti parole di un solito esuberante Commisso, rilasciate con il solito fare da provocatore.