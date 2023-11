Calciomercato Napoli, occhi sul ‘nuovo Zielinski’: vale 20 milioni

Super news in ottica Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni infatti, gli azzurri avrebbero messo nel mirino ben due talenti.

Si è spesso parlato di calciomercato in ottica Napoli anche dopo il termine della sessione estiva. In particolare, in molti hanno individuato problemi soprattutto a centrocampo per gli azzurri, dove la mancanza di fiducia per Demme e l’assenza di un vice Lobotka ha spesso scombussolato i piani del club partenopeo. In particolare però, proprio il Napoli sembrerebbe essere pronta a tentare l’assalto per due centrocampisti, con i nomi rivelati a sorpresa da poco.

Ancora occhi in Super Lig, gli obiettivi del Napoli

Elmas, Kim e poi i tentativi per Arda Guler e Ferdi Kadioglu. L’asse Napoli-Turchia, nell’ultimo periodo, ha saputo regalare parecchi contenuti alle prime pagine di giornale, con tale strada che potrebbe essere nuovamente percorsa dagli azzurri nel breve periodo. In particolare, secondo il portale Sporxx, sarebbero ben due gli obiettivi targati Napoli appartenenti al campionato di Super Lig.

Il primo è Sebastian Szymanski, da soli due mesi in forza al Fenerbache dopo il passaggio estivo dalla Dinamo Mosca. Il centrocampista polacco ha quindi attirato l’attenzione degli azzurri grazie alle splendide prestazioni maturate nelle sue prime gare stagionali in territorio turco, caratterizzate da ben 9 gol e 7 assist in appena 19 partite. Numeri da attaccante puro, per uno possibile craque del futuro.

Da un classe ’99, cui valore si aggira sui 20 milioni, eccoci passare ad un natio del 2001. Trattasi Fisayo Dele-Bashiru, mediano ad oggi sotto contratto con l’Hatayspor. In particolare, con la maglia della compagine, sono già 4 gol e 3 assist i bonus collezionati dal nigeriano (originario di Lagos come Osimhen) in sole 11 partite. Sporxx quindi narra di interesse Napoli ben marcato, con addirittura indiscrezioni che lasciano presagire addirittura ad un acquisto per il mese di gennaio, anche se è probabile che la società campana continui ancora a lungo nella propria opera di scouting.