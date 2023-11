Il giornalista non ha dubbi: “Mi farei delle domande”, sul Napoli e su Meret

A circa 3 giorni dal fischio finale si continua a parlare di Napoli-Milan. Questa volta, è toccato al noto giornalista dire la propria.

Non si vedevano da tempo partite così pazze allo stadio Diego Armando Maradona, teatro di sceneggiature horror e thriller anche quando all’anagrafe era registrato come San Paolo. Non è infatti la prima volta che, in quel di Fuorigrotta, uno 0-2 sancito dal Milan nella prima frazione venga poi recuperato sul 2-2 dal Napoli. A distanza di 14 anni, gli azzurri sono riusciti difatti a ripetere l’impresa mazzarriana targata Cigarini-Denis, chiaramente non nel finale ma, soprattutto, non portatrice di cotanta gioia.

Il pareggio avvenuto lo scorso 29 ottobre ha lasciato più dubbi che gioie ai tifosi partenopei, ora seriamente preoccupati. Non capita tutte le stagioni, infatti, di vedere la formazione Campione d’Italia così in difficoltà dall’inizio, come accaduto invece al Napoli. La squadra di Garcia non ha ancora centrato un filotto di 3 vittorie consecutive, con il problema principale che è stato ritrovato dai tifosi proprio all’interno del tecnico azzurro.

Tra critiche, tensioni ed esonero invocato, quindi, cresce il peso dell’ambiente partenopeo. Un ambiente, ad oggi, con la quale risulta impossibile rapportarsi e che, senza cambi di rotta, potrebbe alquanto risentirne in chiave risultati. Ad emettere il proprio giudizio sugli azzurri, quindi, Riccardo Trevisani.

Trevisani duro con il Napoli, le parole

Più volte intervenuto in duri esposti contro la gestione Garcia di questo Napoli, Trevisani è da poco tornato su uno degli argomenti più scottanti da trattare. Il giornalista Mediaset ha infatti fornito la propria versione dei fatti in vista di quanto accaduto in Napoli-Milan, con dichiarazioni sugli azzurri tutt’altro che idilliache. “Nel primo tempo il Milan poteva farne 5. Questa è una cosa inammissibile per il Napoli. Fossi in loro mi farei delle domande“, le parole di Trevisani ai microfoni di Pressing. Un’analisi, questa, che diventa ancor più pesante in seguito. Il telecronista ha infatti speso gran parte del proprio monologo anche per evidenziare la natura sprecona di un Milan totalmente allo sbando, quasi quanto un Napoli non riuscito a capitalizzare il momento.

Poi, Trevisani ha concluso schierandosi definitivamente in un dibattito che ha avuto modo di far discutere nell’immediato post-partita. Errore di Meret oppure no in occasione dello 0-1 Milan? “Giroud è uno dei colpitori di testa più forti che abbia mai visto in vita mia, ma sul primo gol c’è un pesante errore di Meret“, ha sentenziato il giornalista. Ancora una volta, tutt’altro che leggere le parole di Trevisani sugli azzurri.