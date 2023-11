Grande gioia per Kim: premiata la sua stagione con il Napoli

Arrivato il riconoscimento tanto atteso per il difensore sudcoreano che può festeggiare il grande traguardo raggiunto

Una stagione che sicuramente poterà nel cuore per il resto della carriera. Quella di Kim Min-Jae, difensore centrale proveniente dalla Corea del Sud, è stata una parentesi partenopea così tanto intensa che sembra essere durata per anni, quando invece è rimasto solo una stagione. Ha avuto l’arduo compito di sostituire un giocatore come Kalidou Koulibaly che a Napoli era un beniamino, facendolo dimenticare dalla tifoseria già dalle prime apparizioni in maglia azzurra.

Ecco che allora dopo aver conquistato scudetto e premio come miglior difensore in Serie A, si è trasferito in Germania al Bayern Monaco. Troppo difficile resistere al blasone di una squadra come quella tedesca. Dopo un travagliato periodo di adattamento alla Bundesliga, il coreano è diventato un punto fisso anche per Tuchel, allenatore dei bavaresi. Non solo il 22esimo posto tra i trenta migliori giocatori dell’anno in corsa per il pallone d’oro ed il titolo di MVP difensivo della Serie A, Kim ha avuto anche un altro importante riconoscimento.

Miglior giocatore del continente asiatico

La stagione con il Napoli è stata tanto significativa per Kim Min-Jae. Il talento sudcoreano, ora in forze al Bayern Monaco, è stato infatti premiato come miglior giocatore asiatico dell’anno. Il riconoscimento vale per i calciatori che militano al di fuori dell’AFC (Asian Football Confederation) e ha visto l’ex Napoli piazzarsi proprio al primo posto.

Il coreano ha superato l’attaccante iraniano del Porto Medhi Taremi, in orbita Milan e Inter durante la finestra di calciomercato, e del giapponese Kaoru Mitoma, attaccante del Brighton di Roberto De Zerbi.