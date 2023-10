UFFICIALE – Biglietti Salernitana-Napoli: prezzo e modalità d’acquisto per il Settore Ospiti

Arriva il comunicato da parte della SSC Napoli in merito alla vendita dei biglietti del settore ospiti per la sfida contro la Salernitana.

Neanche il tempo di smaltire quanto visto al Maradona contro il Milan che per il Napoli è già tempo di programmare le prossime sfide. Sfide che, alla luce del pareggio maturato contro i rossoneri, dovranno obbligatoriamente terminare con una vittoria azzurra. Questi ultimi ripartiranno dunque dall‘Arechi di Salerno alle ore 15 di sabato 4 novembre, con le prime news che arrivano in merito al settore ospiti. Di seguito, il comunicato ad opera della SSC Napoli sulla vendita dei tagliandi.

Salernitana-Napoli, al via la vendita dei biglietti per il settore ospiti

Sarà chiuso per i residenti in Campania ma allo stesso tempo aperto per chi vive fuori regione. Queste le disposizioni diramate dalle autorità competenti in merito al settore ospiti dello stadio Arechi, in previsione di Salernitana-Napoli. Da poco è quindi arrivato anche il comunicato da parte degli azzurri circa i tagliandi per lo spicchio riservato ai tifosi partenopei.

In particolare, questi ultimi saranno disponibili dalle ore 15.00 di martedì 31 ottobre fino alle 19.oo di venerdì 3 novembre. I biglietti avranno dunque un costo di 45€ caduno (42+3 di prevendita) e saranno acquistabili esclusivamente sulla piattaforma Ticketone. Ricordiamo quindi, ancora una volta, che essi saranno accessibili ai soli sostenitori del Napoli non residenti in Campania.