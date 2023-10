“Risultati deludenti, Champions a rischio”, Garcia sotto accusa

Resta sotto accusa ed in bilico il ruolo di Rudi Garcia, a causa dello scarso rendimento del Napoli in alcune sfide. Il focus.

Nonostante l’emozionante rimonta che ha caratterizzato il secondo tempo di Napoli-Milan, all’ombra del Vesuvio la situazione resta tutt’altro che felice. Gli azzurri sono infatti riusciti a macinare un solo punto anche contro i rossoneri, confermando la mancanza di mordente. Spesso infatti, i partenopei hanno trovato il pareggio da una situazione di svantaggio in stagione, mancando però l’appuntamento con la definitiva rimonta. In base a quanto visto domenica sul campo del Maradona, quindi, ecco arrivare dalla Gazzetta dello Sport il focus sul Napoli.

Champions a rischio, la Gazzetta accusa Garcia

Non si placano le accuse nei confronti di Rudi Garcia e della sua gestione del Napoli Campione d’Italia. Ancora una volta infatti, la Gazzetta ha bacchettato il francese in merito ai risultati stagionali raccolti fin qui. Il focus di cui sopra, ad opera del quotidiano rosa, analizza i vantaggi di calendario sprecati dai partenopei, che fin qui non sono riusciti a trionfare in nessuno scontro diretto nonostante abbia affrontato tutte sfide casalinghe.

“Nonostante la qualificazione agli ottavi di Champions sia in cassaforte, centrare l’obiettivo prime 4 in campionato diventa ora difficile“, quanto si legge sulla Gazzetta, proprio a causa delle sconfitte con Lazio e Fiorentina e del pareggio con il Milan. “Atalanta e Fiorentina rappresentano grosse insidie“, ha quindi concluso il quotidiano, mettendo pressione ed in allerta il Napoli di Garcia.