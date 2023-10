Raspadori nella ‘storia’: curiosità sull’attaccante del Napoli

Restano ancora gli strascichi di Napoli-Milan. In particolare, la curiosità su Giacomo Raspadori sorprende tifosi ed appassionati.

Non sarà mai una sfida come le altre e non è stata una sfida come le altre. L’ultimo Napoli-Milan ha infatti superato qualsiasi concetto di partita di calcio, regalando eventi e fattori impressionanti sia in ambito positivo ma soprattutto in ambito negativo. Infortuni, rimonte, errori individuali e scontri sugli spalti hanno difatti contribuito a rendere quasi sovrannaturale il match del Maradona, in procinto di esplodere come una bomba al 95′, se solo Kvaratskhelia avesse centrato la porta allo scadere.

Che vetta da film Oscar sarebbero state sfiorate durante l’incontro vi era il presentimento, portato in auge soprattutto dai primi arrembaggi delle due squadre. Il super Milan del primo tempo e poi completamente assente nel secondo, con un Napoli invece diametralmente opposto, ha quindi evidenziato il tutto, alla quale si sono aggiunte bombe carta sugli spalti, espulsioni, infortuni e mille giocate inconcludenti e sconclusionate. Al tutto va quindi aggiunto un dato incredibile che ha sorpreso migliaia di tifosi ed appassionati, rimasti increduli d’innanzi alla statistica totalizzata dal match. Trattasi infatti di una prima volta assoluta per la stagione 23/24.

Raspadori non perdona, è la prima volta

La rimonta attuata dal Napoli nel secondo tempo ha completamente stravolto le tribune del Maradona, tornate a ribollire immediatamente dopo la splendida rete di Matteo Politano. E chissà cosa sarebbe successo, quindi, se solo Kvaratskhelia avesse centrato il bersaglio all’ultimo secondo. Senza piangere sul latte versato però, ciò che c’è di sicuro è quello che è accaduto al minuto 63 di gioco. Una splendida punizione di Raspadori ha infatti siglato il pareggio in rimonta targato Napoli, rivelatosi poi essere il risultato finale della sfida. Risultato finale che ha avuto modo di far discutere entrambe le tifoserie nonché l’opinione pubblica, ma che è stato in grado di regalarci una prima volta in assoluto.

Dopo 98 partite e numerosi tentativi infatti, quella messa a segno da Giacomo Raspadori è stata la prima rete su punizione diretta in Serie A nella stagione 23/24. Dato impressionante, ancor di più se si pensa che ciò sia accaduto proprio al Napoli. La squadra azzurra, nonostante abbia trovato spesso la via del gol tramite cross al centro da calcio piazzato, è ben nota per essere poco affine a segnare su punizione diretta. Quello di Raspadori, infatti, è il primo sigillo addirittura dalla stagione 20/21. All’epoca fu Insigne a regalare una gioia simile ai tifosi del Napoli.