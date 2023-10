“Lite nello spogliatoio azzurro”: è successo durante Napoli-Milan

Potrebbe piovere sul bagnato in casa Napoli, dov’è da poco emerso un retroscena inerente all Napoli-Milan.

Continuano a distanza di giorni gli strascichi lasciati da Napoli-Milan. Un match a dir poco thriller quello messo in scena al Maradona dalle due compagini, che han preso troppo seriamente il tema Halloween di qualche giorno dopo. Perfettamente divisa a metà dunque la gara, cui prima frazione è stata dominata dal Milan a causa di errori individuali da parte del Napoli, poi rinsavito nella seconda frazione proprio a causa dello sgretolarsi dei rossoneri.

L’emozione dunque resta, ma resta anche una situazione non propriamente idilliaca per gli uomini di Garcia. Ancora poco incisivi in casa infatti, gli azzurri hanno lasciato altri 2 punti per strada, allontanandosi considerevolmente dalla vetta. In discussione, quindi, anche il discorso quarto posto, tante volte definito obiettivo da Garcia ma ad oggi in bilico. Come se non bastasse, alcune vicende interne potrebbero aver ulteriormente incrinato lo spogliatoio, a causa di quanto emerso nell’odierna edizione del Corriere dello Sport. Se ciò dovesse essere confermato, allora in casa Napoli vi si sarebbe creata un nuovo nonché grosso ostacolo da superare.

Lite nello spogliatoio, cos’è successo a Napoli

A ricostruire l’arcano ci ha pensato, come detto, il Corriere dello Sport. In particolare, questi ultimi hanno infatti narrato di quanto accaduto all’intervallo del match tra Napoli e Milan. Già negli scorsi giorni era infatti rimbalzata la voce di una visita di De Laurentiis ai suoi, con tanto di discorso, parole di coraggio e dichiarazione atte a spronare i calciatori così come Garcia. Il quotidiano sopracitato ha però rivelato anche di nervosismi interni allo spogliatoio, sfociati ben presto in un’accesa lite. Protagonisti, Rrahmani ed alcuni dirigenti, fortunatamente venuti alla pace in seguito. Non sono ancora chiare le motivazioni ed il susseguirsi degli aventi, ma i nervi tesi del kosovaro sono ben comprensibili.

Il difensore era infatti da poco reduce da due errori grossolani in marcatura su Giroud, costati al Milan un doppio vantaggio molto evitabile. Non è quindi difficile ipotizzare che la lite possa esser stata scaturita da qualche commento di troppo sulla prestazione di Rrahmani, sostituito poi al 45′ ed addirittura in procinto di perdere il proprio posto da titolare. Come già anticipato però, sul Corriere dello Sport si narra di pace già avvenuta, anche se i dubbi crescono all’interno dell’ambiente. Se l’attuale situazione Napoli è stata infatti capace di scaturire tale reazione anche in un animo docile come quello del kosovaro, vuol dire che immediati interventi sono necessari tra le mura partenopee.