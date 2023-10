Esonero Garcia, ultimatum del Napoli: De Laurentiis ha deciso

Arrivano aggiornamenti circa la condizione di Rudi Garcia. De Laurentiis avrebbe deciso le condizioni per l’esonero. Attenzione alle prossime sfide.

Un pareggio a due facce quello maturato sul terreno da gioco del Maradona tra Napoli e Milan. Le emozioni positive per la rimonta azzurra sono state forti ed in grado di spingere fuori la voce dei 55 mila di Fuorigrotta come mai prima d’ora in stagione, se solo non fosse che a casa si è tornati con un singolo punto. Rimane infatti indigesta la prima parte di gara, fatta di troppi errori e di sufficienza, che hanno consegnato un doppio vantaggio ai rossoneri francamente evitabile.

La concezione del pari si distorce ancor di più se si pensa che il Napoli, dal 2018 ad oggi, non è mai riuscito a sconfiggere il Milan sul proprio terreno da gioco, andando quindi a creare una sorta di “maledizione” contro il club rossonero. Una situazione pesante, a tratti frustrante, e che si aggrava anche a causa degli insuccessi azzurri negli scontri diretti. 1 punto in campionato contro Lazio, Fiorentina ed appunto Milan, con assenza di vittoria anche contro il Real Madrid in Champions.

Tutte sfide casalinghe, eppure niente ultimo gradino scalato per Napoli, in grado di recuperare lo svantaggio iniziale senza trovare il successo in tutti i match sopracitati. Nel frattempo, De Laurentiis parrebbe aver definito le condizioni circa l’esonero di Rudi Garcia.

Esonero Garcia? Le condizioni di De Laurentiis

Da ormai agosto, Rudi Garcia è alla caccia delle tanto agognate tre vittorie consecutive in stagione, fin qui mai arrivate in casa Napoli. Un dato che ha alquanto penalizzato gli azzurri in corso d’opera, chiamando in causa i tifosi che a gran voce hanno chiesto l’esonero del tecnico. Esonero più volte valutato da De Laurentiis che, secondo la Gazzetta dello Sport, ne avrebbe ora stabilito termini e condizioni.

In particolare, il ruolo di Garcia resta in discussione ma non estremamente in bilico secondo il quotidiano rosa, visti appunto i 3 risultati utili consecutivi maturati nell’ultima settimana. Dal 4 novembre in poi però, prima di un’ulteriore sosta per le Naazionali, il Napoli sarà chiamato ad affrontare nell’ordine Salernitana, Union Berlin ed Empoli. Squadre contro cui non sono certamente permessi passi falsi e con la quale bisognerà obbligatoriamente strappare 9 punti su 9. Secondo la Gazzetta dello Sport, quindi, il ruolo di Garcia potrebbe ristabilirsi solo in caso di filotto di vittorie con annesso trionfo su una big (match con Inter, Atalanta, Juventus e Real Madrid di lì a poco). Se dovesse arrivare anche un solo stop nei prossimi 3 match, invece, De Laurentiis sarebbe pronto ad intraprendere la strada dell’esonero.