Cambio di gerarchia, un titolare va fuori: “È imbarazzante”

Le ultime prestazioni potrebbero aver convinto Garcia a fare a meno del titolare. Previsto quindi un cambio di gerarchia nel Napoli.

Bipolare come poche la sfida tra Napoli e Milan dello scorso 29 ottobre, nella quale le due squadre si sono divise per tempo la supremazia territoriale ringraziando i tanti errori dell’altra. Un pareggio che, nonostante le modalità d’arrivo, ha lasciato più dubbi che gioie nei cuori partenopei, che dopo l’incontro con i rossoneri potrebbero ben presto presentare un cambio in gerarchia.

Cambio nel Napoli, il titolare va fuori

Una delle diapositive più tristi vissute dal Napoli contro il Milan è senz’altro la facilità con la quale i rossoneri sono riusciti a strappare il doppio vantaggio. Doppio vantaggio che, analizzando le azioni, arriva per errori individuali di Rrahmani. Il difensore kosovaro perde infatti per ben 2 volte la marcatura su Giroud che impatta da solo di testa, rendendo quindi vana la super chiusura proprio sul francese arrivata al secondo minuto di gioco.

Non è quindi un caso che Rrahmani non sia rientrato dagli spogliatoio nel secondo tempo, ne tanto meno che gli azzurri abbiano cominciato ad ingranare difensivamente in seguito all’ingresso di Ostigard. L’odierna edizione de Il Mattino ha addirittura definito imbarazzante l’ex Verona, prima di lanciare un’ipotesi tutt’altro che inverosimile. Dopo il match contro la Salernitana, nella quale Rrahmani dovrà obbligatoriamente giocare a causa della squalifica per Natan, non è infatti escluso che proprio Ostigard venga promosso titolare al fianco del brasiliano.

Una decisione che De Laurentiis e Garcia potrebbero aver preso alla luce delle ottime prestazioni del duo nel periodo pre-sosta, nonché del rendimento sotto tono di un appannato Rrahmani. Oltre alla prestazione horror contro il Milan, il kosovaro paga anche alcune imperfezioni mostrate durante i match contro Verona ed Union Berlin.