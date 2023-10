Pioli non ci sta: “Due gol sono anche pochi. Una decisione arbitrale è inaccettabile”

Il Napoli è riuscito a strappare un punto prezioso dopo essere andato sotto 2-0. Stefano Pioli ha commentato così il match.

Una partita incredibile quella andata in scena allo Stadio Maradona. Napoli e Milan si sono affrontati a viso aperto e hanno giocato a grandissimi livelli. Alla fine le due squadre si sono spartiti la posta in palio, ma hanno offerto uno spettacolo molto divertente. Nel primo tempo il Milan ha dominato in lungo e in largo soprattutto dopo la doppietta di Olivier Giroud. Nel secondo tempo invece, il Napoli l’ha fatta da padrone. Matteo Politano ha riaperto il match grazie ad un gol strepitoso. Giacomo Raspadori, poi, ha completato la rimonta segnando il primo gol su punizione in questa Serie A. Nel finale, nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Natan, il Napoli ha sfiorato anche la vittoria, ma Mike Maignan è stato superlativo a fermare il tiro di Khvicha Kvaratskhelia.

Napoli-Milan, le parole di Stefano Pioli

In casa Napoli c’è ovviamente esaltazione per la straordinaria rimonta che ha fatto infiammare lo Stadio Maradona. Stefano Pioli, invece, è apparso molto rammaricato ai microfoni di Dazn nel post partita.

Di seguito le sue parole:

“Se avessimo perso anche questa partita, bisognerebbe parlare di un momento sfortunato. L’errore è stato sul primo gol, quando abbiamo rimesso l’avversario in partita. Per quello che abbiamo creato oggi, due gol sono troppo pochi: uscire con un punto è un dispiacere”. “Quando vai in doppio vantaggio, devi cercare di portare a casa la partita. Sull situazione del 1-2, abbiamo dato coraggio al Napoli, ma noi non abbiamo smesso di giocare, che sia chiaro. Nel primo tempo abbiamo dominato, nel secondo un po’ meno ma non siamo stati passivi”. Cambio Leao e Giroud?

“Avevamo bisogno di energie fresche, dopo tre partite di file, avevamo corso tanto, ho messo dentro due giocatori freschi che hanno fatto anche bene. Leao chiede spiegazioni come giusto che sia e gliele darò”. Gol?

“Io mi auguro che sia solamente un discorso momentaneo, a volte magari calci male e fai gol. Quello che conta è creare tanto, fare un calcio propositivo. Dobbiamo continuare a lavorare, a credere e migliorare: vogliamo essere competitivi per vincere. Il livello degli avversari è molto alto”. “Il destino di un allenatore è sempre nelle mani di un club; è giusto che pensiamo e vogliamo vincere il campionato, siamo partiti con l’obiettivo del quarto posto 4 anni fa. Dobbiamo fare di tutto per ottenere il meglio”. Scudetto?

“È straordinario vincere il Campionato italiano; Inter, Juventus e Napoli sono squadre forti, ma anche noi siamo su quel livello. Dobbiamo lavorare per arrivare fino in fondo”. Infortuni?

“È la nota negativa di sta sera, al di là del risultato. Kalulu non avrebbe dovuto giocare, non si capisce se è stata una confusione o un fastidio. Pulisic era affaticato e non l’ho rischiato. Pellegrini ha subito una distorsione alla caviglia”.

Pioli contro Orsato: il motivo della protesta

Pioli, poi, è intervenuto ai microfoni di MilanTV dove ha scatenato la sua ira nei confronti dell’arbitro Orsato.

Di seguito quanto evidenziato: