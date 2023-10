Osimhen, spunta la notizia a sorpresa: riguarda il futuro

Il futuro di Victor Osimhen è ancora in bilico tra addio e permanenza. Arriva la notizia che può cambiare tutto sul futuro.

Il momento che sta vivendo Victor Osimhen non è dei più semplici. L’attaccante nigeriano, ancora una volta, è costretto a vedere i suoi compagni dalla tv. Anche quest’anno, infatti, è arrivato un infortunio che terrà fuori dal rettangolo di gioco il capocannoniere dello scorso campionato. Nel corso dell’ultima sosta per le Nazionali, durante l’amichevole tra Nigeria e Arabia Saudita, Osimhen è stato costretto ad uscire anzitempo. Le sue condizioni non sembravano essere particolarmente preoccupanti, ma l’esito di ulteriori esami strumentali, hanno evidenziato una lesione di medio grado al bicipite femorale della coscia destra.

Osimhen dovrà stare fermo ai box per almeno un mese. Il Napoli non vuole assolutamente accelerare il suo recupero. Il rientro in campo del numero 9 azzurro è previsto per il match contro l’Atalanta dopo la sosta per le Nazionali. Come detto, non è la prima volta che Osimhen è costretto ai box da un infortunio. L’anno del suo arrivo a Napoli, Osimhen ha dovuto fare i conti con un problema alla spalla che lo ha tenuto fuori più di due mesi. L’anno successivo, il terribile scontro in volo con Skriniar lo ha costretto a diverse operazioni e mesi di convalescenza. Anche lo scorso anno Osimhen ha saltato diverse partite a causa di un infortunio muscolare subito al debutto in Champions League contro il Liverpool. Come l’anno scorso, ora, toccherà a Raspadori e Simeone non far rimpiangere il bomber azzurro.

Futuro Osimhen, emergono nuovi dettagli

La stagione in corso potrebbe essere l’ultima per Victor Osimhen con la maglia del Napoli. L’attaccante nigeriano ha il contratto in scadenza nel 2025 e non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo. Come ormai noto, sembrava che in estate Aurelio De Laurentiis e l’entourage di Osimhen avessero trovato un accordo per il rinnovo, ma l’annuncio non è mai arrivato.

Come rivelato dal patron azzurro nelle scorse settimane, sarebbe stato lo stesso Osimhen a tirarsi indietro dopo la stretta di mano estiva.

Il rinnovo, ora, appare molto complicato anche in virtù di quanto accaduto negli ultimi mesi. L’emergenza pare rientrata dopo la querelle TikTok, ma i rapporti sembrerebbero ancora molto tesi.

L’edizione odierna de “Il Mattino“, spiega nel dettaglio la situazione che sta vivendo Osimhen e rivela ulteriori dettagli sul futuro. Secondo il quotidiano, passi in avanti verso la permanenza non sono ancora stati fatti, ma Aurelio De Laurentiis resta ottimista. Il patron, infatti, avrebbe ancora qualche asso nella manica da sfruttare per convincere Osimhen a restare.

In caso di mancato rinnovo, invece, Osimhen verrà ceduto in estate e la cifra potrebbe essere inferiore ai 100 milioni di euro.