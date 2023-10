“Napoli pronto per Halloween”: i quotidiani a ruota libera su Garcia

Il Napoli ha riacciuffato una partita che sembrava ormai persa. I quotidiani, però, non risparmiano le critiche a Garcìa.

Quella disputata ieri sera dal Napoli è stata senza ombra di dubbio una partita dai due volti. Nel primo tempo gli azzurri hanno dovuto soccombere sotto i colpi di testa di Giroud. In entrambe le occasione il centravanti francese è stato praticamente libero di colpire con Amir Rrahmani che si è perso la marcatura. Incolpevole sue tutte e due le reti Alex Meret. Giroud, infatti, riesce ad imprimere forza da distanza ravvicinata e solo un miracolo avrebbe potuto evitare il gol. Nella seconda frazione, invece, il Napoli è risorto grazie ad un super Politano che con l’aiuto di Giovanni Di Lorenzo ha messo a ferro e fuoco la fascia sinistra rossonera e ha trovato la rete che ha riaperto il match. Jack Raspadori, poi, ha completato la rimonta con una punizione dal limite.

Pareggio insperato, ma Garcìa viene sommerso dalle critiche

Per certi versi, il risultato finale va meglio al Napoli che al Milan. Ai rossoneri rimane certamente l’amaro in bocca per le occasioni fallite nel primo tempo che avrebbero chiuso il match. Al Napoli, invece, rimane anche un po’ di esaltazione per la straordinaria rimonta compiuta e se l’ultimo tiro di Kvara fosse entrato staremmo parlando di un Napoli fantastico, capace di superare ostacoli incredibili.

Nonostante ciò, però, i quotidiani non hanno risparmiato critiche a Rudi Garcìa. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport commenta così l’operato dell’ex Roma:

“All’intervallo c’è chi gli prenota il battello per la Francia… e le valigie arriveranno. Invece rimedia a 45′ minuti pessimi con il 4-2-3-1 della rimonata. E la squadra risponde.

Ancora più duro, invece, il Corriere dello Sport, che paragona il Napoli del primo tempo ad un incubo di Halloween.