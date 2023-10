Napoli-Milan, gesto sorprendente di De Laurentiis: è successo al Maradona

Aurelio De Laurentiis ha seguito Napoli-Milan allo Stadio Maradona: il suo gesto durante il match è stato sorprendente.

Un pareggio che serve a poco sia al Napoli che al Milan quello che è maturato allo Stadio Maradona nella giornata di ieri. Gli azzurri si allontanano ulteriormente dalla vetta della classifica e rischiano di esser superati dalla Fiorentina. Il Milan resta a quattro punti dall’Inter e soprattutto non ottiene risposte positive dopo le sconfitte contro Juventus e Paris Saint Germain.

Napoli-Milan, gesto a sorpresa di De Laurentiis

Come spesso sta accadendo in questa stagione, il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha seguito la squadra da vicino.

Nella giornata di ieri, ha seguito la partita direttamente allo Stadio Maradona ed è stato più volte inquadrato dalle telecamere televisive.

De Laurentiis ha seguito l’intero match dalla tribuna, salvo fare tappa negli spogliatoi all’intervallo. Il patron, che è ogni giorno a Castel Volturno a seguire gli allenamenti, ieri ha deciso di andare negli spogliatoi per spronare la squadra in un momento difficilissimo per gli azzurri. A riferirlo è il Corriere dello Sport.

Con De Laurentiis più presente e a fare da collante tra la squadra e Garcìa, il bilancio azzurro è di due vittorie e un pareggio.