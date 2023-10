Fumata bianca a un passo: “Pronto a firmare con il Napoli”

All’indomani del pareggio contro il Milan arriva una notizia che può rendere felici tutti i tifosi azzurri: è pronto a firmare con il Napoli.

Il Napoli nella serata di ieri è stato impegnato nell’atteso big match della decima giornata di Serie A. Gli azzurri hanno ospitato allo Stadio Maradona il Milan di Stefano Pioli. Due squadre che ad inizio stagione erano candidate alla vittoria finale del titolo, ma che stanno attraversando un momento complicato. Il match di ieri sera, infatti, ha evidenziato come sia il Napoli che il Milan siano ancora convalescenti e non abbiano superato tutti i problemi riscontrati in questo avvio di stagione.

Nel primo tempo è stato un monologo a tinte rossonere. Il Napoli non è riuscito ad imporre il proprio gioco ed è crollato sotto i colpi di testa di Olivier Giroud. Amir Rrahmani è stato sovrastato in ogni occasione da parte del centravanti francese e la doppietta del numero 9 rossonero è arrivata per due sue disattenzioni. Il Milan nel primo tempo, inoltre, poteva andare al riposo con un vantaggio ancora più corposo. Le imprecisioni dei rossoneri e le parate di Meret hanno evitato un passivo più largo.

Nel secondo tempo, invece, è stato il Napoli a farla da padrone. Rudi Garcìa ha cambiato tre giocatori all’intervallo e soprattutto la disposizione tattica. Dal 4-3-3, il Napoli si è ritrovato un 4-4-2 che mutava nel 4-2-3-1. I risultati sono stati eccellenti con il Napoli che ha mandato il tilt la difesa rossonera. A guidare la rivoluzione azzurra c’è stato Matteo Politano. Il numero 21 azzurro si è inventato una rete straordinaria dopo una favolosa combinazione sulla fascia con Giovanni Di Lorenzo. Poi il gol del pareggio è arrivato grazie alla punizione di Giacomo Raspadori. Il Napoli, sul finale, ha avuto anche la chance di vincerla, ma Mike Maignan ha detto no a Khvicha Kvaratskhelia.

Politano mattatore: arriva il premio per l’esterno

Come detto, il Napoli si è aggrappato all’incredibile prestazione fornita da Matteo Politano per rientrare in corsa per la vittoria.

Politano non ha fatto la differenza solo ieri sera. In questa stagione sembra l’unico revitalizzato dalla cura Garcìa. L’ex esterno dell’Inter sta sorprendendo per prestazioni e incisività in termini di gol e assist.

Proprio per questo motivo, secondo quanto si apprendere dalle pagine de “Il Mattino“, pare che Aurelio De Laurentiis si sia convinto a rinnovare il contratto di Politano.

Il nuovo accordo sarà valido fino al 2028 e l’incontro decisivo potrebbe esserci già questa settimana.