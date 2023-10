“Episodio pro-Napoli inspiegabile”: attacco dai social sull’arbitraggio di Orsato

Il match di ieri sera tra Napoli e Milan è stato spettacolare, ma ha lasciato anche lo strascico di qualche polemica arbitrale.

La partita tra Napoli e Milan è certamente una delle più spettacolari di questo avvio di stagione. Entrambe le squadre si sono affrontate a viso aperto e hanno dato vita a molti capovolgimenti di fronte che hanno regalato spettacolo ai tifosi sulle tribune e ai telespettatori.

Il risultato finale recita 2-2, ma entrambe le squadre hanno avuto l’opportunità di vincere. Sia il Milan che il Napoli hanno creato diverse occasioni pericolose, ma ce n’è una potenziale che sta generando diverse polemiche.

Contatto Lobotka-Leao: polemica contro Orsato

Nel finale il Napoli ha avuto l’occasione di ribaltarla definitivamente con Kvaratskhelia, mentre il Milan ha fallito un’occasione d’oro con Calabria.

Nelle ultime ore sui social, però, sta impazzando la polemica per una potenziale occasione del Milan. Dopo un contrasto aereo tra Leao e Lobotka, Orsato ha fischiato fallo in favore del Napoli, mentre il portoghese si stava immolando in contropiede verso la metà campo azzurra.

Secondo alcuni quest’episodio non era assolutamente fallo e il danno procurato al Milan è stato molto grave. Tra questi c’è anche Giovanni Capuano, noto giornalista che su “X” si è espresso così:

“C’è un fischio di Orsato che continuo a non capire e di cui non ho trovato traccia nelle moviole. Perchè ha fermato Leao in contropiede aperto? Cosa ha visto? Se avete risposte…”

Di seguito il tweet:

C’è un fischio di #Orsato che continuo a non capire e di cui non ho trovato traccia nelle moviole. Perché ha fermato #Leao in contropiede aperto? Cosa ha visto? Se avete risposte… #NapoliMilan pic.twitter.com/WVKwplIqXv — Giovanni Capuano (@capuanogio) October 30, 2023

Il contatto ha lasciato diversi dubbi a diversi addetti ai lavori, quando sempre palese il fallo per eccesso di foga di Leao nel cercare di intervenire sul pallone. Ovviamente questi tipi di contatti creano diverse polemiche anche a causa del metro arbitrale di un determinato arbitro, visto che c’è chi fischia o meno fallo in queste situazioni.

Le polemiche suscitate da Giovanni Capuano sui social presto potrebbero arrivare alle luci della ribalta ed ai vertici dell’AIA, che potrebbero dunque spiegare i motivi del fischio per chiudere definitivamente la vicenda. Sta di fatto che la decisione presa dall’arbitro Orsato sembra essere stata corretta, visto che l’attaccante portoghese del Milan nella disperata ricerca del pallone interviene in maniera scomposta e irruenta su Lobotka. In ogni caso – forse già settimana prossima su DAZN nella trasmissione OpenVar – potrebbe essere chiesto un parere al designatore Rocchi sul contatto, sebbene questo non abbia ricevuto alcun intervento da parte della tecnologia.