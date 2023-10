Chiariello durissimo su Garcia: la bordata in diretta fa discutere

Il Napoli è riuscito a rimontare il Milan nella serata di ieri. Nel mirino della critica, però, è finito ancora una volta Rudi Garcìa: il motivo.

Il Napoli visto in campo ieri sera non ha certamente rallegrato i tifosi azzurri. Nel primo tempo i ragazzi di Rudi Garcìa si sono sciolti come neve al sole e hanno concluso la prima frazione sotto 2-0. Olivier Giroud con una doppia incornata di testa stava mettendo al tappeto i campioni d’Italia, ma il passivo poteva essere anche più pesante. Ci ha pensato l’imprecisione degli attaccanti rossoneri e qualche salvataggio di Alex Meret ad evitare una debacle azzurra come accaduto nella scorsa stagione.

Il Napoli visto in campo nel secondo tempo, invece, è apparso determinato e ha giocato spinto dall’orgoglio di essere campioni d’Italia. Matteo Politano l’ha fatta da padrone e ha rilanciato le speranze del Napoli con un gol capolavoro. A completare la rimonta ci ha pensato Giacomo Raspadori che su punizione ha bucato Mike Maignan. Il Napoli, poi, ha avuto anche diverse occasioni per vincere la partita ma Maignan ha negato 3 punti straordinari e che avrebbero infiammato uno Stadio Maradona che tremava.

La straordinaria rimonta azzurra, per certi versi, regala esaltazione ai tifosi e lo si è visto anche sugli spalti nel corso dei novanta minuti. Da altra parte, però, fa capire quanto il Napoli stia sprecando una grande occasione in questa stagione. Nella serata di ieri, il Napoli ha dimostrato in 25 minuti di poter rivoltare come un calzino la squadra a detta di tutti diretta concorrente per il titolo con l’Inter. Non riuscire ad esprimere un gioco all’altezza per l’intera partita e perdere così due punti per strada, dunque, non fa altro che accrescere il rammarico per la partita e per la stagione condotta fino a questo momento.

Pareggio contro il Milan: Garcìa nel mirino di Chiariello

Il Napoli è riuscito a ribaltarla anche grazie alle sostituzioni di Rudi Garcìa che all’intervallo ha scelto di sostituire Mario Rui, Rrahmani e Elmas. Al loro posto sono entrati Ostigard, Olivera e Simeone e la nuova impostazione tattica ha stravolto i piani del Milan.

Nonostante ciò, le sostituzioni di Garcìa non hanno ancora convinto del tutto. Sul risultato di 2-2 e con l’inerzia totalmente in favore degli azzurri, il tecnico francese ha deciso di sostituire uno straordinario Politano per far spazio a Zanoli.

Umberto Chiariello, noto giornalista, ai microfoni di Campania Sport ha attaccato così il tecnico ex Roma:

Garcia è un pavido. L’ha già dimostrato in altre partite quando dice che è meglio un pareggio che una sconfitta. Col Milan l’ha dimostrato ulteriormente, perché l’anno scorso avevamo Politano-Lozano, entrava l’uno e usciva l’altro. Politano, titolarissimo, sta facendo meglio di tutti e due insieme ma nel momento in cui esce non entra Lindstrom per andare vincere la partita perché il Milan è sulle gambe ed in difficoltà. Alla fine sono uscite Leao e Giroud, prendendosela con Pioli entrambi, peggio di come hanno fatto Osimhen e Kvara con Garcia. La partita la potevi vincere sul 2-2, invece di mettere un attaccante al posto di Politano vai a mettere un terzino. E’ un segnale di paura! Perché hai paura di paura di perderla e di perdere la panchina, Garcia tu alleni il Napoli, non te stesso. Stasera hai pensato solo al tuo futuro non a quello degli azzurri”.

Chiariello, poi, ha definitivamente accantonato il Napoli di Spalletti. Quello di Garcìa, però, non ha ancora un’identità e forse non l’ha capito neanche il nuovo tecnico del Napoli. Il noto giornalista, poi, riconosce la bravura di Garcìa di cambiare il match con i cambi e lo invita a imporre il suo calcio, magari anche cambiando modulo, anzichè provare a copiare malamente quanto fatto da Spalletti.