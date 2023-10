Dopo gli scontri durante il match che hanno portato alla sospensione della partita per alcuni minuti, c’è stato un nuovo scontro all’esterno del Maradona.

Napoli-Milan è stata una partita ad altissima tensione. Le due squadre che hanno vinto il campionato nelle ultime due stagioni e che lo scorso anno sono state rivali anche in Champions si sono affrontate per l’ennesima sfida. Entrambe le squadre volevano imporre il proprio dominio sull’altra e ne uscita una partita spettacolare. Il punteggio finale non premia nessuno e non serve a nessuno.

Oltre allo spettacolo in campo, c’è da segnalare, però, uno spiacevole episodio. Nel corso del primo tempo la partita è stata sospesa per un lancio reciproco di fumogeni dalla Curva A al settore ospiti e viceversa.

Non solo gli scontri in tribuna: è successo fuori dallo stadio

Dopo alcuni minuti di sospensione, la partita è ricominciata in seguito all’annuncio di Decibel Bellini, speaker del Maradona.

Quelli in tribuna, però, non sono stati gli unici scontri tra le tifoserie. Secondo quanto appreso da una segnalazione alla nostra redazione, ci sarebbero stati alcuni scontri anche all’esterno dell’impianto. La denuncia arriva da parte di un tifoso rossonero.

Di seguito la sua testimonianza: