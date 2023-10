Verso Napoli-Milan: spunta il retroscena su Osimhen

Spunta il retroscena inerente al bomber nonché grande assente Victor Osimhen, in vista dell’imminente Napoli-Milan.

Alle ore 20.45 odierne avverrà il calcio d’inizio del tanto atteso match tra Napoli e Milan, all’interno di un ruggente e stracolmo Maradona. Match che vedrà purtroppo numerose assenze nell’organico di entrambe le squadre, a partire da Chukwueze e Loftus-Cheek in casa rossonera. Sponda azzurra, ovviamente, la mancanza principale risulta essere il bomber Victor Osimhen, cui retroscena in vista dell’incontro è stato rivelato quest’oggi.

Napoli-Milan, la news su Osimhen

Ancora alle prese con una lesione di medio grado al tendine del ginocchio destro, Osimhen non prenderà parte, come risaputo, a Napoli-Milan. Anzi, il nigeriano non sarà neanche in città in vista dell’attesissima sfida, dato che lo stesso bomber ha chiesto alla società qualche giorno di permesso per potersi recare in Nigeria.

A tal proposito quindi, il Corriere del Mezzogiorno ci aggiorna su tale scenario, narrando che Osimhen assisterà a Napoli-Milan proprio da Lagos, sua città natale. Inoltre, lo stesso quotidiano ha aggiunto che saranno ancora tanti i giorni di soggiorno dell’attaccante nel continente africano, in attesa di smaltire i guai fisici e di tornare ad incantare il Maradona tramite le proprie giocate.