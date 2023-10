Politano: “Contento della reazione”, poi svela cosa è successo nell’intervallo

Napoli-Milan si è appena concluso con un pareggio. Nel post partita ai microfoni di Dazn è intervenuto Matteo Politano, MVP del match.

Una partita per deboli di cuori quella andata in scena allo Stadio il Maradona. Nel primo tempo il Napoli va sotto di due reti. La doppietta di Giroud arriva nel momento migliore degli azzurri che poi subiscono il duro colpo mentale. Nella ripresa il Napoli è una squadra completamente diversa. Matteo Politano suona la carica e riapre il match con un gol fantastico. Pochi minuti più tardi, Giacomo Raspadori completa la rimonta con una punizione incredibile.

Nel post partita ha parlato l’uomo che ha cambiato il match in favore del Napoli. Matteo Politano è stato il vero mattatore della serata e ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

Di seguito le sue parole:

Vale quanto una vittoria?

Siamo felici della reazione che abbiamo avuto. Secondo tempo perfetto, dopo che abbiamo regalato il primo tempo al Milan. Peccato per l’ultima azione perchè potevamo vincerla.

“Sono felice di essere tornato al gol in questo stadio, ora spero di continuare così e tutti noi dobbiamo ripartire da questo secondo tempo”.

“Ci siamo guardati in faccia e abbia capito che dovevamo tornare in campo e dare tutto per i nostri tifosi perchè stavamo facendo una brutta figura. Non era possibile”.