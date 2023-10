“Non è una bella notizia”: Meluso sicuro su Osimhen, avete sentito?

L’atmosfera è rovente al Maradona per Napoli-Milan. Nel corso del pre partita ha parlato Mauro Meluso, ds del Napoli.

Tra pochi minuti Napoli e Milan scenderanno in campo allo Stadio Maradona. Le squadre campioni d’Italia nelle ultime due stagioni si giocheranno una buona fetta di stagione a Fuorigrotta. Entrambe non possono perdere terreno da Juventus e Inter che volano in vetta alla classifica.

Napoli-Milan, Meluso presenta la sfida

La partita è cruciale per entrambe le squadre che non hanno superato le difficolta affrontate in questa stagione. Il Napoli ha vinto le ultime due partite contro Hellas Verona e Union Berlino. Prima di questa doppia sfida, però, gli azzurri erano crollati in casa per 3-1 contro la Fiorentina prima della sosta per le Nazionali. Sosta che è stata molto travagliata per Rudi Garcìa che si è visto praticamente esonerato. Al suo posto, infatti, sarebbe dovuto arrivare Antonio Conte, ma l’accordo con il tecnico pugliese non è stato trovato e Garcìa è rimasto sulla panchina azzurra.

Situazione complicata anche in casa Milan. Dopo la sconfitta per 5-1 nel derby, sembrava che il Milan avesse superato ogni problema inanellando una serie di risultati positivi. Nelle ultime due uscite, però, i rossoneri sono usciti sconfitti prima contro la Juventus e poi contro il Paris Saint Germain. Stefano Pioli, tecnico rossonero, è finito sulla graticola. I tifosi rossoneri chiedono a gran voce l’esonero e la sfida contro il Napoli è molto delicata anche per il tecnico emiliano.

Ai microfoni di Dazn, ha parlato Mauro Meluso, ds azzurro. Meluso ha presentato la sfida che attende Di Lorenzo e compagni.

Di seguito le sue parole:

È la partita giusta per capire se il Napoli può ripetersi?

“Si, ma tutte le partite sono importanti. Questa è una partita che crea stimoli ulteriori, ma io credo che il Napoli abbia una rosa altamente competitiva per stare nelle parti alte della classifica”. Vincere è importante anche dal punto di vista mentale?

“Vincere aiuta a vincere. Il passato è passato e pensiamo a stasera per arrivare più in alto possibile e dare gioia ai nostri tifosi”. L’assenza di Osimhen può essere positiva?

“Non avere un giocatore come Osimhen non è mai positivo. Raspadori e Simeone però sono due grandissimi attaccanti che ci permettono di sostituire Osimhen molto bene”.

Il Napoli dovrà fare a meno di Victor Osimhen ancora a lungo. L’attaccante nigeriano dovrà restare fuori fino alla prossima sosta a causa di una lesione di medio grado al bicipite femorale della coscia destra.