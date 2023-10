Napoli-Milan, out per infortunio: esce nella prima metà del primo tempo

Pessime notizie per il Milan e per Stefano Pioli dopo un quarto d’ora dal calcio d’inizio di Napoli-Milan.

Napoli e Milan si stanno affrontando a viso aperto allo Stadio Maradona. Le due squadre devono uscire da un momento complicato. Dopo 20 minuti dal calcio d’inizio, i rossoneri sono in vantaggio grazie ad una spizzata di Giroud dove la difesa azzurra è stata piuttosto ferma.

Napoli-Milan, pessime notizie per Pioli

Come detto, gli azzurri sono sotto grazie ad un colpo di testa di Giroud che ha colpito in solitaria nell’area piccola.

Pochi minuti prima della rete, però, le notizie per Pioli non erano positive. Pierre Kalulu è stato costretto ad uscire per un infortunio di natura muscolare. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.