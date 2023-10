Meret ammette: “Ci è mancato fino a ora”, poi lancia la sfida al Milan

Tra pochi minuti Napoli e Milan scenderanno in campo per la decima giornata di Serie A. Ai microfoni di Dazn ha parlato

Manca sempre meno alla delicata sfida di questa sera tra Napoli e Milan. Gli azzurri devono necessariamente vincere per non perdere il treno di Inter e Juventus e avvicinarsi ai rossoneri. Il match che attende i campioni d’Italia, però, non è affatto semplice. Il Milan ha voglia di rialzarsi dopo la sconfitta contro la Juventus e dimostrare di poter battere anche i campioni d’Italia.

Napoli-Milan, parla Meret

Pochi minuti fa sono state diramate le formazioni ufficiali. Garcìa ha lanciato Elijf Elmas da titolare. Scelta un po’ a sorpresa, ma il macedone è stato preferito a Cajuste per sostituire l’infortunato Anguissa.

Nel corso del post partita, ai microfoni di Dazn è intervento Alex Meret, portiere azzurro.

Di seguito le sue parole:

Quanto è importante dare continuità?

“È importantissimo. Ci è mancata continuità in questo avvio di stagione e oggi proveremo a trovarla. È una partita fondamentale che ci può portare nel gruppetto di squadre lì davanti”.