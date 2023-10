LIVE – Napoli-Milan, novità last minute di Garcia: titolare a sorpresa

A poco meno di un’ora dal fischio d’inizio per Napoli-Milan, i due tecnici hanno diramato le formazioni ufficiali.

Cresce l’attesa per il big match della decima giornata di Serie A. Il Napoli affronterà il Milan allo Stadio Maradona in quella che è una sfida importante per gli azzurri. I ragazzi di Garcìa, nonostante le numerose difficoltà incontrate in queto avvio di stagione, hanno trovato la vittoria nelle ultime due uscite e hanno conquistato il quarto posto. Contro il Milan, che ha perso contro Juventus e Paris Saint Germain, si potrà capire quali sono le reali ambizioni dei campioni d’Italia.

La sfida per il Napoli sarà comunque complicata. Garcìa, infatti, non potrà affidarsi al suo centravanti titolare. Victor Osimhen, infatti, è tornato malconcio dalla sosta per le Nazionali. Per il capocannoniere della scorsa Serie A si prospetta almeno un mese di stop. Il rientro è fissato per il match contro l’Atalanta al rientro dalla prossima sosta per le Nazionali. Oltre a Osimhen, il tecnico francese dovrà fare a meno anche di Juan Jesus. Il difensore brasiliano si è infortunato dopo la sfida contro il Braga. Quando stava per rientrare in gruppo, una ricaduta ha allungato nuovamente i tempi di recupero.

Il Napoli, fino a questo momento, è stato molto incostante sia a livello di risultati che di prestazioni. Gli azzurri hanno alternato ottime prestazioni come contro Lecce e Udinese a partite pessime come contro la Lazio e la Fiorentina. Il nuovo Napoli, dunque, deve trovare una nuova identità di gioco per provare a difendere lo scudetto vinto nella passata stagione.

Anche il Milan sta attraversando un momento complicato. I tifosi rossoneri chiedono a gran voce l’esonero di Pioli. Il tecnico emiliano, però, ha incassato la fiducia della società. Il match di questa sera può essere un crocevia importante della stagione rossonera.

Napoli-Milan, svelate le formazioni ufficiali

Come detto, il Napoli dovrà far fronte a delle assenze pesanti in vista del match di questa sera. Discorso simile anche per il Milan. Stefano Pioli, infatti, ha a disposizione solo Kalulu e Tomori in difesa. Malick Thiaw è stato squalificato contro la Juventus, mentre Simon Kjaer è stato costretto a dare forfait nella giornata di oggi.

Il Napoli si schiera con il suo undici ideale, in attacco Raspadori vince il ballottaggio con Simeone. Anguissa, invece, parte dalla panchina; al suo posto giocherà Elmas.

Di seguito la formazione ufficiale:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mário Rui; Elmas, Lobotka, Zieliński; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

A disp.: Gollini, Contini; D’Avino, Olivera, Østigård, Zanoli; Anguissa, Cajuste, Demme, Gaetano; Lindstrøm, Simeone, Zerbin. All. Garcia.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Musah, Krunić, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leão.

A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Florenzi, Pellegrino; Adli, Pobega, Romero; Jović, Okafor. All. Pioli.

La cronaca

