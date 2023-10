Nel corso di Napoli-Milan arriva un tweet polemico da parte di un ex dirigente azzurro. L’attacco è diretto a De Laurentiis.

Il Napoli sta affrontando il Milan allo Stadio Maradona. Gli azzurri hanno giocato un pessimo primo tempo e hanno concluso la prima frazione di gioco in svantaggio di due reti. La squadra è rientrata negli spogliatoi sotto i fischi assordanti del pubblico partenopeo. Nella ripresa il Napoli ha subito riaperto il match grazie ad un grande gol di Politano. Lo Stadio Maradona è una vera bolgia è ha spinto ulteriormente il Napoli. Giacomo Raspadori su punizione ha pareggiato il match e ha fatto esplodere tutti i tifosi presenti così come la panchina azzurra che si è riversata in campo.

Le scelte dalla panchina di Rudi Garcìa si sono rivelate azzeccate. Al termine del primo tempo ha deciso di far uscire Amir Rrahmani, Mario Rui e Elijf Elmas. Gli innesti di Olivera, Ostigard e Simeone hanno dato molta più pericolosità all’attacco del Napoli.

L’ex dirigente e la frecciatina al Napoli?

Come detto, il malumore alla fine del primo tempo era molto. Non solo i tifosi azzurri, ma forse anche un ex dirigente del Napoli ha voluto esprimere il proprio dissenso.

Alessandro Formisano, ex responsabile dell’area marketing, attraverso il proprio profilo Twitter ha parlato del ruolo del leader e dei suoi collaboratori. Il suo messaggio sembrerebbe una frecciatina ad Aurelio De Laurentiis.

Di seguito il tweet:

“La presenza di un gruppo di collaboratori capaci, è il complemento visibile per il lavoro del leader, giacché essi gli offrono sostegno e gli alleviano l’onere di prendere decisioni. I leader possono essere resi migliori – o peggiori – dalle caratteristiche di chi li circonda”.

Alessandro Formisano ha lasciato il club partenopeo al termine della scorsa stagione. Aurelio De Laurentiis lo chiamò a Napoli due anni dopo il rilevamento della società dal fallimento. Formisano, arrivato nel 2006 ha contribuito in maniera fondamentale alla crescita economica del club. Le scelte di marketing adoperata da Alessandro Formisano, uno dei collaboratori più stretti del patron azzurro, si sono rivelate corrette. Il Napoli è diventato campione d’Italia non solo grazie alle scelte di Giuntoli sul mercato, ma anche trovando stabilità economica.

Il presunto attacco di Formisano, ora, andrebbe nella direzione di De Laurnetiis che sembrerebbe abbia scelto di accentrare su di sé tutti i poteri dopo gli addi di Giuntoli e Spalletti.