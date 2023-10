Infortunio serio, out due mesi: salterà il big match

Arriva la notizia che non ti aspetti all’ombra del Vesuvio. Stando agli ultimi accertamenti, il big salterà la super sfida.

La città di Napoli si prepara ad affrontare il Milan di Stefano Pioli alle ore 20.45, in un match che definire “teso” è molto più che riduttivo. Due delle squadre più iconiche del nostro campionato, nonché le ultime due compagini in grado di sollevare al cielo lo Scudetto, sono infatti pronte ad affrontarsi nuovamente sul terreno di gioco del Maradona dopo i 4 super precedenti della scorsa stagione. L’1-2 siglato da Simeone al Meazza, lo 0-4 di Fuorigrotta ed il doppio confronto in Champions League hanno infatti letteralmente monopolizzato gran parte delle annate rossonere ed azzurre.

Per questi ultimi, in particolare, le sconfitte sopracitate hanno pesato e non poco, dato che hanno funto da uniche macchie di un percorso idilliaco terminato con lo Scudetto. Proprio per questo, il Maradona è pronto nuovamente a ruggire per caricare gli uomini di Garcia e per spaventare gli avversari, che il Napoli desidera ed è obbligato a sconfiggere. Tra le mura partenopee però, è appena giunta una notizia inaspettata e che potrebbe cambiare i piani proprio degli azzurri in vista dei prossimi incontri, in particolare di un big match.

Infortunio confermato, salterà la grande sfida

Nonostante ci si appresti ormai ad avanzare in direzione di Napoli-Milan, la società campana è pronta a puntare un occhio sulle prossime sfide che caratterizzeranno il fitto calendario azzurro, soprattutto sul finire del 2023 ed inizio del 2024. Oltre al campionato, dove Inter, Juventus ed Atalanta sono ancora da affrontare, l’impegno in Supercoppa comincia ad avvicinarsi per gli azzurri, così come la sfida di ritorno in Champions League contro il Real Madrid. In caso di successo al Maradona contro l’Union Berlin infatti, gli azzurri potrebbero giocarsi la vetta del girone proprio al Bernabeu contro i blancos, in una sfida che sarà caratterizzata da un’assenza in particolare.

Dalla Capitale spagnola giungono infatti terribili notizie sul fronte Aurelian Tchouameni, centrocampista cardine della squadra di Ancelotti uscito malconcio dalla sfida vinta nel finale contro il Barcellona. In particolare, il francese ha rimediato una brutta frattura al piede, confermata dallo stesso Real Madrid tramite un comunicato ufficiale in seguito ad alcuni accertamenti. Accertamenti che hanno dunque stabilito anche i tempi di recupero del centrocampista della Francia, che dovrebbero variare tra le 4 e le 8 settimane. Molto probabile, dunque, un ritorno sul campo nel 2024 per Tchouameni, che di conseguenza salterà con ogni probabilità Real Madrid-Napoli, prevista per il 29 novembre.

Un pericolo in meno per gli azzurri, ma non di certo una batosta di grandi proporzioni per gli spagnoli, vista la presenza in rosa di fenomeni del calibro di Kroos, Modric, Valverde, Camavinga e Dani Ceballos in quel ruolo.