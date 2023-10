Il fratello di Kvaratskhelia fa impazzire i tifosi: “Portatelo a Napoli”

Continua la Kvara-mania all’ombra del Vesuvio, con i tifosi del Napoli impazziti d’innanzi al gesto del fratello del georgiano.

Sin dal suo arrivo nel maggio del 2022, susseguito dalle ottime prestazioni nell’annata Scudetto, Khvicha Kvaratskhelia ha letteralmente fatto innamorare di se i tifosi del Napoli. I supporter azzurri sono stati infatti stregati sin da subito dalle gesta atletiche del georgiano, protagonista indiscusso del trionfo tricolore. Da poco però, i tifosi partenopei sono tornati a sognare grazie a Kvaratskhelia, o meglio, grazie al fratello del settantasette azzurro.

Kvaratskhelia JR a Napoli? L’ultimo appello alla società

Spesso si dice che buon sangue non mente, con tale discorso in grado di essere confermato anche per la famiglia Kvaratskhelia. Da qualche ora infatti, sul social network X (l’ormai vecchio Twitter) sta spopolando un video di Tornike, fratello minore di Khvicha, immortalato in alcune splendide gesta sul campo e con la palla fra i piedi.

Il filmato è stato infatti pubblicato da Dachi Tsurtsumia, giornalista georgiano ormai noto all’ombra del Vesuvio. Un successo inaspettato è stato però raccolto dal contenuto multimediale sopracitato, con una sfilza di tifosi azzurri intervenuti nella sezione commenti del post. “Portatelo a Napoli“, la richiesta più gettonata ad opera dei supporter, che d’innanzi a tale video hanno sin da subito fantasticato sul duo Torinike-Khvicha Kvaratskhelia. Scenario impossibile? Può darsi, ma sognare, nella terra di Partenope, non costa nulla.