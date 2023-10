Garcia sicuro: “Bisogna fare i complimenti alla squadra”, poi esce allo scoperto sul cambio modulo

Il Napoli ha pareggiato una partita che sembrava ormai persa. Nel post partita Rudi Garcìa ha commentato la sfida contro il Milan.

Pochi minuti fa si è concluso il match tra Napoli e Milan. Gli azzurri sono andati sotto 2-0 grazie alla doppietta di Giroud e ad un primo tempo ampiamente negativo. Nella seconda frazione di gioco, però, Matteo Politano è salito in cattedra e ha segnato un super gol che ha riaperto il match. Giacomo Raspadori, poi, su punizione, ha completato la rimonta.

Il Napoli è uscito all’intervallo sommerso dai fischi dei tifosi e Rudi Garcìa era furioso con la squadra. Negli spogliatoi, però, come rivelato da Politano, è stato abile nello spronare la squadra.

Nel post partita, il tecnico francese è intervenuto ai microfoni di Dazn.

Di seguito le sue parole:

“Sempre meglio pareggiare quando si perde piuttosto che quando si vince. Mi è piaciuta la squadra per come ha reagito. Ci vuole anche un po’ di fortuna, che noi non abbiamo avuto sull’occasione finale di Kvara. Bisogna fare i complimenti ai ragazzi, volevamo vincere ma il Milan è una grande squadra”.

Cambi all’intervallo?

“Ci voleva un attaccante in più per pressare più alto. I mediani devono essere aiutati dagli esterni e Kvara e Politano sono stati bravi. Questa squadra ha voglia e orgoglio e questo mi piace”.

Raspadori dietro la punta?

“Può giocare ovunque in attacco, anche a destra e il futuro lo dirà”.

Politano?

“Matteo è un giocatore che mi piace perché è molto intelligente. Ha un forte legame calcistico con Di Lorenzo. Quest’anno ha preso fiducia e ci ripaga perché è bravo ad essere decisivo e non solo a costruire gioco. Gli altri devono imparare ad essere decisivi come lui. Politano lavora tanto e non deve addormentarsi”.

Si va verso un cambio modulo?

“Siamo in attesa di Osimhen, così come Anguissa che non aveva i 90’ nelle gambe. L’ho detto quando sono arrivato: dobbiamo essere bravi a giocare con più diversi sistemi di gioco”.