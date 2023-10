Garcia e Pioli si rovinano a vicenda: Napoli-Milan è un inferno

Napoli-Milan si prospetta essere un inferno, sugli spalti così come in campo e, soprattutto, per i due allenatori implicati.

Non vi è più spazio per la fantasia all’ombra del Vesuvio, dove una manciata di ore separa la città dal fischio d’inizio di Napoli-Milan. Una sfida alquanto delicata e che si prospetta ricca di pathos, soprattutto in vista di ciò che tale incontro promette di presentare. Nord vs Sud, i Campioni d’Italia contro i pretendenti al trono, Kvaratskhelia contro Leao. Tutto raccolto in 90 minuti di fuoco da giocare all’interno del Maradona.

Lo stesso Maradona che, circa 7 mesi fa, subì due batoste non da poco proprio ad opera dei rossoneri in pochi giorni. Napoli ed i suoi tifosi non hanno infatti dimenticato lo 0-4 patito in campionato e la cocente delusione affrontata in Champions, difatti gli unici due eventi in grado di rovinare la splendida cavalcata Scudetto. A distanza di oltre 200 giorni vi è quindi un altro capitolo da scrivere nell’impianto di Fuorigrotta e gli autori, più che i calciatori, dovranno essere i due allenatori. Seppur totalmente opposte, le due situazioni interne non lasciano di certo tranquilli i tecnici, con Garcia e Pioli che potrebbero inguaiare il proprio percorso l’un l’altro al termine dell’incontro.

Garcia e Pioli sotto esame, la situazione verso Napoli-Milan

Gli opposti talvolta si attraggono ed è certamente questo il caso per Garcia e Pioli. I due tecnici sono infatti alle prese con due scenari diametralmente opposti, ma che potrebbero ad entrambi costare caro in seguito all’odierno incontro. Un interessante focus sul caso ci viene infatti donato dal Corriere dello Sport, che ha cercato quest’oggi di sviscerare le posizioni in bilico di entrambi i tecnici.

Per Pioli, in particolare, la situazione si è aggravata in seguito alle due sconfitte patite nelle ultime due uscite rossonere. Certo, un trittico di sfide composto da Juventus-PSG-Napoli sarebbe in grado di intimorire chiunque, ma perdere 3 gare su 3 è totalmente inammissibile. Tuttalpiù se si tratta di veri e propri scontri diretti, sia in ottica Champions che in ottica Scudetto. Quest’ultimo, inoltre, è ormai l’obiettivo dichiarato del Milan, con i rossoneri che non potrebbero accettare un ulteriore fallimento. In caso di sconfitta al Maradona, quindi, Pioli potrebbe davvero rischiare il proprio posto in panchina.

Risultati diversi ma stesso incubo, dunque, anche per Garcia, reduce invece da 2 vittorie contro Verona ed Union Berlin. Squadre, chiaramente, non all’altezza delle compagini affrontate dai rossoneri, e che hanno quindi lasciato in bilico il ruolo del francese. Quella con il Milan potrebbe infatti essere l’ultima chiamata per Garcia ad opera di De Laurentiis, che potrebbe decidere di confermare il mister in caso di vittoria ma di porre nuovamente in dubbio il proprio ruolo in caso di debacle. E chissà che questa volta, per entrambi gli allenatori, neanche il pareggio possa contribuire ad evitare il grande scoglio.