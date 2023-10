“Come Maradona”, il gesto per i bambini di Napoli commuove i tifosi

Un’iniziativa tutt’altro che banale è stata condotta all’ombra del Vesuvio, dove il gesto ha commosso bambini e tifosi del Napoli.

Da sempre si dice che Napoli sta nelle piccole cose, non solo in quella distesa di palazzi, monumenti, mare e vicoli da scoprire situati ai piedi di quell’enorme e pericoloso vulcano. Da sempre si dice infatti che Napoli risiede nei sorrisi e nelle lacrime delle persone, che arrivano e che vanno via come in quel famoso detto. Si dice quindi che Napoli risiede in ogni scritta sui muri della città, dal più colorito graffito al più semplice quanto romantico “forza azzurri“. E poi, come non citare quella maglia azzurra, quello stadio pronto a ruggire, quel Murales che si erge su ogni quartiere della città.

Si estende nei racconti del nonno, del papà, di chi c’era quando quell’argentino con la 10 incantava quell’impianto all’epoca chiamato San Paolo, ma che ben presto avrebbe portato il suo nome. Nel ricordo di Diego Armando Maradona sta una città intera, che ha ormai impresso nell’anima, nel corpo e sulla pelle le gesta e l’essenza di chi più di tutti ha elevato Napoli a Capitale del mondo. E sta infine nei bambini che ancora affollano le strade con un pallone di cuoio sgualcito da prendere a calci, sognando di diventare ciò che Diego è stato per Partenope.

Un sogno impossibile? Si, può darsi. Eppure chi siamo noi per impedire a un bambino di fantasticare? Ecco, appunto, nessuno. Eppure, quando si tratta di spronare un sogno nel cassetto, allora si che diventiamo qualcuno. Qualcuno addirittura di fondamentale, come l‘ex Napoli protagonista della vicenda odierna.

L’ex Napoli commuove i tifosi, lo splendido regalo ai bambini

Si è svegliata con una dolce testimonianza la città di Napoli. In particolare, quest’ultima proviene dall’ultimo post Facebook dell’associazione “Sii Turista Della Tua Città“, in cui lo splendido gesto di Ciro Ferrara è stato narrato. L’ex difensore azzurro, ed il compaesano Cannavaro, hanno infatti contribuito a portare il sorriso sulle labbra di centinaia di bambini.

Secondo la testimonianza di cui sopra infatti, i due pilastri difensivi del calcio italiano hanno regalato ben 100 palloni in cuoio marca Givova ad altrettanti bambini, facenti parte dell’Oratorio Parrocchia S. Maria del Buon Rimedio a Scampia. Tutte le sfere, quindi, sono risultate autografate da Ciro Ferrara in persona, per la gioia dei giovani in questione. “In onore dei bambini, come Diego“, la finale dedica dell’associazione. Perché quei bambini, come Diego, possono ora continuare ad inseguire quel sogno impossibile, calciando un nuovo pallone di cuoio tra i vicoli del proprio quartiere.