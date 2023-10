Pochi minuti per Lindstrom: il sorprendente indizio di Garcia sul motivo

Piccola rivelazione da parte di Rudi Garcia in conferenza stampa. Il tecnico francese, in maniera velata, ha enunciato il motivo dello scarso minutaggio di Jesper Lindstrom.

Dopo le vittorie maturate contro Verona ed Union Berlino, il Napoli si avvicina prepotentemente allo scoglio più grande da superare negli ultimi giorni. In quel del Maradona è infatti atteso il Milan di Stefano Pioli, super banco di prova per la formazione allenata da Rudi Garcia. I partenopei devono infatti centrare i 3 punti tra le mura di casa per rimanere aggrappati al treno Champions ed al discorso Scudetto, cercando anche di scacciare i fantasmi accumulati in passato.

Gli azzurri non trionfano infatti sui rossoneri sul palcoscenico di Fuorigrotta dal lontano 2018, avendo fallito miseramente nell’obiettivo anche nella splendida stagione marchiata Spalletti. Proprio a causa di ciò, l’imminente Napoli-Milan ha assunto un’importanza fuori dal comune, portando Garcia all’esporsi in maniera secca e diretta nel corso della propria conferenza stampa. Conferenza nella quale, il tecnico francese, potrebbe aver espresso in maniera velata il motivo dietro ad uno dei principali argomenti di discussione all’ombra del Vesuvio.

Pochi minuti per Lindstrom, l’indizio di Garcia sul dato

Jesper Lindstrom rappresenta l’acquisto più oneroso effettuato dal Napoli nella scorsa sessione di calciomercato estiva. Circa 35 i milioni sborsati dal club azzurro per accaparrarsi il talento danese, arrivato in città per sostituire (a detta della stampa) l’uscente Lozano. Eppure, colui che avrebbe dovuto essere il titolare azzurro sulla fascia destra ha fin qui trovato pochissimo spazio nello scacchiere di Rudi Garcia. Sono appena 136, infatti, i minuti totalizzati da Lindstrom all’ombra del Vesuvio, facendo nascere non poche perplessità all’interno dei supporter napoletani.

Perplessità che, in maniera abbastanza velata, potrebbero esser state sbrogliate da Garcia in persona. Il tecnico francese infatti, nel corso della conferenza stampa di cui sopra, ha dispensato parole circa i propri esterni di attacco, lasciandosi andare ad alcune dichiarazioni alquanto particolari:

“Sono felicissimo che Kvara sia tornato al suo livello perché i nostri esterni sono giocatori forti e decisivi. Mi aspetto giocate di livello da Kvaratskhelia ma anche da Politano, ed il fatto che stiano sfornando assist e goal spiega perché partono sempre dall’inizio”.

Ad aver quindi colpito i tifosi, oltre al discorso Kvara, vi sono senz’altro le parole inerenti a Politano. Garcia ha infatti spiegato come la titolarità ormai acquisita dall’ex Inter sia frutto delle ottime prestazioni maturate dall’esterno, autore fin qui di 4 gol e 4 assist. Potrebbe quindi essere questo il dato penalizzante per Lindstrom, quasi sempre impegnato a partita in corso proprio a causa dell’attuale status di Politano. Il motivo dello scarso utilizzo del danese, piuttosto che inerente a problemi di ambientazione, potrebbe dunque risiedere proprio nelle prestazioni sopra le aspettative del rivale e compagno di reparto.