“Favorita scudetto?”, Napoli snobbato: cos’ha risposto Locatelli

Il centrocampista della Juventus ha parlato al termine della gara con il Verona rivelando la sua favorita per la vittoria del campionato.

Vittoria al fotofinish per la Juventus, che batte 1-0 il Verona nell’anticipo serale del sabato di campionato della decima giornata di Serie A. Decisiva una rete di Cambiaso in pieno recupero in mischia, con i tre punti che hanno preso la via di Torino. Una bella soddisfazione per Max Allegri e la sua squadra che, in attesa delle gare della domenica, conquista la vetta della classifica.

Per Locatelli la favorita per lo scudetto è l’Inter

Tra i protagonisti di questo campionato per i bianconeri c’è senz’altro Manuel Locatelli, metronomo del centrocampo juventino. L’ex Sassuolo non si esalta comunque e ai microfoni di DAZN esprime il proprio pensiero sulla squadra favorita per la vittoria dello scudetto. Ecco quanto evidenziato.

Juve prima in classifica? Bello vederci lì, siamo consapevoli di essere forti. Dobbiamo crescere tanto, in passato abbiamo buttato queste partite. Se facciamo punti con queste squadre va bene. L’Inter è la rosa più completa, noi siamo giovani in quello ma abbiamo ancora tanto da dare e questo è il nostro obiettivo.

Insomma, per Locatelli è l’Inter la vera favorita per la vittoria dello scudetto. Fa specie, però, che il Napoli non sia stato nemmeno nominato, nonostante gli azzurri siano comunque a pochi punti di distanza e mostrino con fierezza lo stemma di campioni d’Italia sul petto.