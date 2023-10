Confermate le news della settimana: accadrà al Maradona durante Napoli-Milan

Ufficiale il dato circa i tifosi rossoneri pronti a giungere all’ombra del Vesuvio per Napoli-Milan. Si prospetta una bolgia al Maradona.

I giorni antecedenti alla sfida tra Napoli e Milan sono stati caratterizzati da un eloquente comunicato ad opera della Curva Sud rossonera. In esso, la fetta più calda del pubblico milanista chiedeva compattezza e partecipazione alla curva per la trasferta campana, definita dagli ultras rossoneri come una delle più importanti in stagione per qualsiasi tifoso del Milan. Alla luce di ciò, ecco arrivare le news ufficiali circa l’affluenza nel settore ospiti.

Napoli-Milan, il dato sugli ospiti

Si prospetta un Maradona sold-out in occasione di Napoli-Milan, con soli pochissimi posti ancora a disposizione all’interno dell’impianto di Fuorigrotta. In particolare, tutto ciò vale sia per la parte di stadio riservata ai tifosi azzurri che per lo spicchio che verrà invece occupato dai tifosi del Milan.

Erano già arrivate news in merito questa mattina, con il Corriere dello Sport in grado di aggiornare sul caso. Il tutto è stato quindi confermato anche dalla piattaforma Ticketone, in cui la voce “ultimi posti” contrassegna la zona d’acquisto dei tagliandi per il settore ospiti. Ciò vuol dire che, dei 2.500 biglietti a disposizione dei rossoneri, circa una decina rimangono disponibili. La parte superiore dello spicchio ospite del Maradona si prepara dunque ad essere occupata per intero.