Ballottaggio Raspadori-Simeone, Garcia dà un indizio in conferenza

Arrivano le parole di Rudi Garcia in merito al titolare dell’attacco azzurro per Napoli-Milan. La scelta fra Simeone e Raspadori.

Il cronometro ormai scorre in direzione di Napoli-Milan ed i due allenatori hanno a disposizione le ultime ore per organizzare le squadre e per affinare i propri schemi di gioco. Alla vigilia del match cresce quindi sempre più l’attesa in merito alle formazioni ufficiali che le due squadre schiereranno in campo, soprattutto in direzione partenopea e dei dubbi sull’attacco. In assenza di Osimhen, è infatti ancora ballottaggio Simeone-Raspadori, sciolto direttamente da Rudi Garcia in conferenza stampa.

Tandem Simeone-Raspadori, la risposta di Garcia

Si è tenuta quest’oggi la consueta conferenza stampa pre-match di Rudi Garcia, all’interno della sala dell’SSCN Konami Training Center. Il botta e risposta fra tecnico e giornalisti è stato quindi arricchito dal francese grazie a qualche piccola anticipazione in merito ai dubbi partenopei in attacco. Alla domanda inerente a Simeone e Raspadori, infatti, Garcia ha risposto così, sorprendendo e non poco i giornalisti in sala così come i tifosi da casa: