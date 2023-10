Un altro ex Napoli alla Juve: i tifosi temono un altro tradimento

Cristiano Giuntoli lo ha portato al Napoli e ora vuole regalarlo a Massimiliano Allegri: i tifosi del Napoli temono un altro tradimento.

I tifosi del Napoli hanno diverse tifoserie rivali sparse in giro per l’Italia. Ogni domenica negli stadi italiani si sentono intonare beceri cori di stampo discriminatorio verso la tifoseria azzurra, i napoletani e la città di Napoli. Nonostante siano moltissime le tifoserie che prendono di mira il popolo partenopeo, i tifosi azzurri hanno una rivale che conta più di tutte le altre. Stiamo parlando ovviamente della Juventus.

Nel corso della storia i tifosi azzurri hanno sempre provato a sovvertire il potere economico del Nord e in particolare della Juventus di cui la famiglia Agnelli ne è la proprietaria. Nel corso degli anni, poi sono stati diversi i giocatori e non solo che da Napoli si sono trasferiti a Torino. Approdare nel club rivale, ovviamente, per i tifosi azzurri è sempre stato un colpo durissimo da digerire e tantissimi lo hanno sempre visto come un tradimento.

Uno dei primi a fare questo percorso è stato José Altafini che infatti è stato soprannominato dai tifosi azzurri “Core Ingrato”. Oltre a lui anche tanti altri hanno seguito le sue orme. Il caso più recente è quelli di Arek Milik che dopo una breve parentesi interlocutoria a Marsiglia si è trasferito alla Juventus. L’ultimo caso eclatante, invece è quello che vede protagonista Gonzalo Higuain. Il “Pipita”, dopo la straordinaria stagione da 36 reti in campionato aveva giurato amore al Napoli e aveva lanciato la sfida alla Juventus per la conquista del titolo. Durante l’estate, però, la Copa America ha cambiato completamente le carte in tavola. L’Argentina ha perso l’ennesima finale e Higuain aveva voglia di vincere. Per questo motivo, dopo le visite mediche svolte in gran segreto a Madrid, è passato alla Juventus per oltre 90 milioni di euro.

I tifosi tremano: pronto un altro tradimento

L’addio di Higuain in direzione Torino non è stato il primo e non sarà nemmeno l’ultimo. Come detto, anche Milik ha seguito lo stesso percorso e pare che sia pronto ad accogliere alla Continassa un suo ex compagno di squadra ai tempi di Napoli.

La Juventus, anche in questa stagione, è stata investita da diversi scandali. Prima Paul Pogba è stato trovato positivo al doping, poi Nicolò Fagioli è stato squalificato per la vicenda scommesse. Il centrocampo a disposizione di Massimiliano Allegri, dunque, è decimato.

Cristiano Giuntoli, altro ex Napoli passato alla Juventus, è pronto a rinforzare il reparto a disposizione del tecnico livornese. Secondo quanto riporta Calciomercato.it, pare che in cima alla lista dei desideri dell’ex ds azzurro ci sia Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo ha lasciato Napoli per approdare al PSG la scorsa estate ma in Francia non ha trovato grande spazio.

Su di lui ci sono anche Atletico Madrid e Barcellona, ma la Juventus sembra in pole position. L’ultima parola spetta, però, a Massimiliano Allegri.