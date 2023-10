Pioli può esultare, recupero last minute in vista di Napoli-Milan

Napoli-Milan è alle porte, ma sono diversi i giocatori ai box da entrambe le parti. Il punto sugli infortunati in casa Milan.

La decima giornata di Serie A si preannuncia scoppiettante. Domenica, infatti, sarà giornata di big match. Alle 18 l’Inter capolista sfiderà la Roma degli ex Lukaku e Mourinho per allungare in classifica sulle inseguitrici. Alle 20:45, invece, allo Stadio Maradona il Napoli ospiterà il Milan secondo in classifica.

La sfida per i ragazzi di Garcìa sarà complicata. Il Napoli, infatti, non ha risolto ancora tutti i suoi problemi anche se le vittorie contro l’Hellas Verona e contro l’Union Berlino hanno regalato qualche giorno di tranquillità. Situazione rovente, invece, dalle parti di Milanello. Nonostante la seconda posizione in classifica, Stefano Pioli sta ricevendo moltissime critiche in questi giorni. Le prestazioni contro Juventus e PSG sono state ampiamente insufficiente e hanno fatto crollare le certezze dei tifosi rossoneri. La squadra, ora, deve dare una risposta concreta sul campo per dimostrare di poter lottare per grandi traguardi.

Infortunati Milan, le ultime su Okafor e non solo

Il big match di domenica sera vede di fronte due squadre che la scorsa stagione si sono incontrate per ben quattro volte. Il bilancio pende a favore del Milan che in Champions League ha eliminato il Napoli ai quarti.

Gli azzurri, dunque, vogliono vendicare le sconfitte dello scorso anno. Entrambe le squadre, però, saranno limitate da numerosi infortuni.

Nel Napoli gli assenti sono ormai noti. Garcìa dovrà fare a meno di Victor Osimhen e Frank Anguissa. A preoccupare Stefano Pioli sono le condizioni di tre suoi giocatori.

In dubbio per la sfida di domenica ci sono Okafor, Loftus Cheek e Rebic. Calciomercato.com ha rivelato alcune notizie in merito alle loro condizioni.

L’attaccante svizzero ha recuperato e contro il Napoli ci sarà, mentre Rebic resta ancora in dubbio. Loftus Cheek, invece, non sarà della partita. Con l’assenza di Anguissa, entrambe le squadre perdono così fisicità a centrocampo.