Osimhen nella bufera: l’ex Napoli attacca il nigeriano

Non accennano a terminare le critiche nei confronti di Victor Osimhen. Il nigeriano è stato infatti attaccato da un ex calciatore azzurro.

Continua a lavorare nel proprio percorso di recupero Victor Osimhen, ancora alle prese con una lesione al tendine del ginocchio destro che lo terrà fuori dal campo ancora per qualche partita. Un problema fisico particolare per il nigeriano, che ha funto si da fulmine, ma a cielo burrascoso e tutt’altro che sereno. Il mese di ottobre 2023 vissuto dal bomber degli azzurri è infatti da depennare da qualsiasi tipo di agenda, visto le tante controversie e le tante critiche abbattutesi sull’ex Lille. Partendo dalla lite con Garcia, passando per il caso TikTok e culminando quindi con l’infortunio, Osimhen avrà ora tanto da fare per cercare di lasciarsi alle spalle tali macchie una volta per tutte.

Eppure, tale percorso sembrerebbe essere già in salita per il bomber del Napoli. Proprio un ex azzurro ha infatti criticato nuovamente l’attaccante, a causa di un evento sviluppatosi qualche giorno fa.

Osimhen assente da Berlino, Sosa lo attacca

Nonostante l’infortunio patito, alcune indiscrezioni social hanno narrato, nelle ore antecedenti ad Union Berlin-Napoli, della presenza di Osimhen nella capitale tedesca per seguire appunto i propri compagni. Voci rivelatesi poi non vere con il passare del tempo, quando è stata invece appurata la presenza del bomber in Nigeria. Un soggiorno prolungato quello dell’attaccante nella propria madre patria, figlio anche di un permesso chiesto alla società nelle scorse ore.

Un gesto ai più apparso anche comprensibile, a causa dell’affetto sempre mostrato dall’attaccante nei confronti della sua terra natia, ma tutt’altro che apprezzato da Roberto “El Pampa” Sosa. L’ex bomber azzurro è infatti intervenuto ai microfoni del programma “A Tutto Napoli“, in onda su Tele A, proprio per attaccare Osimhen. A finire sotto accusa, la citata decisione di non seguire il club partenopeo in quel di Berlino. “Sia da opinionista ma soprattutto da giocatore io ho spostato i miei impegni per il Napoli. Ho organizzato anche i miei movimenti famigliari per il Napoli. Quindi vedere Osimhen che non segue i compagni in Germania mi fa strano“, le parole di Sosa.

“Forse sono io che per 30 anni ho sbagliato“, ha in seguito provocato il Pampa, ritenendosi shockato da tale evento. L’italo-argentino ha quindi concluso la discussione con un parallelismo circa la situazione Osimhen ed il lasso di tempo tra il 2004 ed il 2008, periodo in cui Sosa era proprio impegnato da calciatore in quel di Napoli. “Ai miei tempi c’erano regole ben precise sui tesserati. Ognuno doveva restare in città anche in caso di infortunio per svolgere le terapie, e seguire la squadra in trasferta. Il nostro Ds all’epoca era Pierpaolo Marino, e sono sicuro che con lui non sarebbe mai accaduto un evento come quello di Osimhen“, la conclusione del Pampa.