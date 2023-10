“È il giocatore che soffre di più”, Vieri indica il problema del Napoli

Continuano le critiche in direzione Napoli nonostante le due sconfitte. Le parole di Vieri sugli azzurri hanno sorpreso e non poco.

Nonostante le ultime due vittorie, maturate contro Hellas Verona ed Union Berlin, il Napoli sembrerebbe non aver colpito l’opinione pubblica, ancora scettica circa il rendimento degli azzurri. Il club partenopeo è infatti più volte apparso vittima di sbalzi d’umore sul campo nel corso della stagione, portando dunque gli opinionisti a non credere sin da subito ad una “rinascita”. Ultimamente, sul Napoli è intervenuto anche Christian Vieri, che ha provato a fare il punto della situazione nel corso dell’ultima puntata della BoboTV.

Vieri critico verso il Napoli, focus anche su Lobotka

In seguito alla vittoria non propriamente esaltante del Napoli sull’Union Berlino, Vieri è intervenuto ai microfoni della BoboTV sullo stato d’animo dei partenopei. “Il Napoli vince perché ha giocatori fortissimi“, le parole dell’ex attaccante, che ha quindi spiegato più nel dettaglio i motivi di simili successi da parte degli azzurri. “La squadra si conosce, i giocatori hanno coesione e quando riescono gioca bene grazie agli automatismi della scorsa stagione. Quando vanno in difficoltà però, non sanno cosa fare, ed il motivo sta nel cambio in panchina“, quanto detto da Vieri.

Quest’ultimo ha poi concluso il discorso con una breve parentesi sulle individualità, esaltando il solito e decisivo Kvaratskhelia ma criticando la gestione Lobotka. “L’anno scorso lo slovacco giocava da fuoriclasse. Quest’anno fa molta fatica, e non te lo aspetteresti da uno che la scorsa stagione era padrone del gioco“, la sentenza di Vieri.