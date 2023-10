De Maggio insiste: “Non solo Kakà, Kvara è più forte di un giocatore del Real Madrid”

Stanno facendo molto discutere le dichiarazioni di Valter De Maggio su Khvicha Kvaratskhelia. Il giornalista, ora, rincara la dose.

Khvicha Kvaratskhelia, esterno georgiano del Napoli, è uno dei top player degli azzurri. Con Victor Osimhen, ha formato una delle coppie d’attacco più forti d’Europa. I numeri nella passata stagione sono dalla loro parte. In due hanno combinato 45 gol e 22 assist. Numeri da capogiro che hanno permesso al Napoli di esprimersi su livelli mai visti prima dalle parti di Fuorigrotta. Per diverso tempo nel corso della stagione, il Napoli è stata la squadra più bella d’Europa e in molti, anche all’estero, vedevano nel Napoli l’unica possibile antagonista del Manchester City in Champions League. La finale della massima competizione europea, poi giocata dall’Inter, secondo moltissimi doveva essere una sfida tra le due squadre che esprimevano il calcio più bello d’Europa, ovvero tra gli azzurri di Spalletti e i Citizens di Pep Guardiola.

Così, però, non è andata ed è molto il rammarico che è ancora vivo tra i tifosi del Napoli. A complicare il percorso in Champions lo scorso anno è stata la doppia sfida ai quarti di finale contro il Milan. Gli azzurri non sono riusciti ad esprimersi al meglio e hanno perso un’occasione d’oro. Avendo vinto il campionato con 20 lunghezze di vantaggio sui rossoneri, gli azzurri hanno dimostrato la loro superiorità nei confronti del Milan per tutta la stagione tranne che negli scontri diretti.

Domenica sera il Napoli affronterà proprio il Milan allo Stadio Maradona e gli azzurri hanno voglia di vendicarsi dopo la cocente eliminazione in Champions League. Come nella gara d’andata dello scorso anno, tra le file del Napoli mancherà Victor Osimhen. Rudi Garcìa, dunque, dovrà affidarsi solo a Khvicha Kvaratskhelia.

De Maggio incalza: l’ha detto su Kvaratskhelia

Negli ultimi giorni in casa Napoli stanno tenendo banco alcune dichiarazioni di Valter De Maggio, noto giornalista, proprio sul numero 77 del Napoli.

Nei giorni scorsi, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio aveva affermato come Kvaratkshelia sia più forte anche di Ricardo Kakà, storico fuoriclasse rossonero e pallone d’oro nel 2007. Le sue parole avevano fatto storcere il naso a molti, ma De Maggio ha deciso di rincarare la dose.

Pochi minuti fa nel corso della puntata di Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio è tornato sull’argomento. Questa volta, però, il paragone è arrivato con un giocatore ancora in attività e che il Napoli ha affrontato in questa stagione.

De Maggio, infatti, ha affermato come Kvaratskhelia sia più forte anche di Vinicius Jr, esterno brasiliano del Real Madrid.

Anche in questo caso le sue parole hanno scatenato diverse polemiche, ma De Maggio pare proprio convinto delle qualità del numero 77 azzurro che ha riportato lo scudetto a Napoli dopo trentatré anni.