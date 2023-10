Contro Ronaldinho, Grava svela: “Ci è voluta una settimana”, a cosa si riferisce

A pochi giorni da Napoli-Milan, Grava vecchio protagonista del match ha ricordato il duello con Ronaldinho.

Domenica sera Milan e Napoli si sfideranno allo stadio Maradona per la 10ª giornata di serie A. Entrambe le squadre non arrivano al meglio alla delicata sfida. Il Napoli non ha ancora superato la crisi di inizio stagione, mentre il Milan ha perso le ultime due partite contro Juventus e PSG. Stefano Pioli, tecnico dei rossoneri, è sommerso dalle critiche negli ultimi giorni e vuole riscattarsi proprio contro il Napoli.

Grava ricorda i duelli con Ronaldinho

La sfida tra Napoli e Milan è sempre molto sentita da entrambe le tifoserie. Nelle scorse ore è apparso sui social un comunicato da parte della curva rossonera che invitava i propri tifosi a tifare strenuamente.

Anche in passato questa sfida determinato molto spesso la lotta per il titolo e sono diversi protagonisti che hanno reso grande questa partita.

Tra loro c’è anche Gianluca Grava che ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Grava ricordato i duelli con Ronaldinho poco più di 10 anni fa.

Di seguito le sue parole: