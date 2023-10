Niente Germania: svelato dov’era Osimhen

Osimhen era stato avvistato a Francoforte e molti tifosi pensavano fosse lì per seguire il Napoli, in realtà era in Germania per altro.

No Victor Osimhen non era in Germania per seguire la trasferta del suo Napoli contro l’Union Berlino in Champions. L’attaccante nigeriano ha dato forfait qualche settimana fa a causa di un problema muscolare che non gli permetterà di scendere in campo almeno per altre 3 o 4 partite.

Osimhen è in Nigeria: accordo con De Laurentiis

Victor Osimhen sta attraversando un periodo particolare con il Napoli, tra le vicende social che lo hanno turbato dal punto di vista personale, e quelle di mercato, con il mancato accordo per il rinnovo che non dà pace ai tifosi azzurri né al presidente De Laurentiis.

Nella giornata di lunedì è volato in Germania, non per seguire il Napoli ma per motivi personali. Come riferisce Il Corriere dello Sport, nella giornata di ieri Osimhen era in Nigeria per motivi personali.

Ne aveva parlato con De Laurentiis nei giorni scorsi e il patron azzurro aveva dato l’ok al viaggio, considerando lo stop dovuto al suo infortunio. Il volo per Francoforte, in compagnia di alcuni tifosi del Napoli, era solo uno scalo per arrivare al suo paese di origine per risolvere alcune questioni personali.