Natan, l’ex Napoli non ha dubbi: “Vi dico perché non giocava”

L’ex azzurro si schiera nuovamente in favore di Natan. Le parole sul centrale brasiliano sono assolutamente da non perdere.

Continua a sorprendere il rendimento sul campo di Natan, in grado di strappare finalmente la tanto attesa titolarità ben performando nelle ultime uscite. Il brasiliano è infatti riuscito ad imporsi dopo lo scarso minutaggio d’inizio anno, entrando sempre più nel cuore dei tifosi partenopei. Gli stessi tifosi che, dopo quanto visto contro il Real Madrid, non vedono l’ora di vedere all’opera l’ex Bragantino in nuovo big match. Su tale sentimento, a pochi giorni da Napoli-Milan, ha dunque marciato l’ex difensore azzurro, intervenuto in elogi circa il profilo di Natan e con qualche parola in merito al mancato utilizzo del calciatore nei primi passi della stagione.

Andrè Cruz pazzo di Natan, le parole

A pochi giorni da Napoli-Milan, Radio Marte ha avuto il piacere di ascoltare ai propri microfoni l’ex azzurro Andrè Cruz. Il fu centrale ha infatti a lungo parlato del club partenopeo e dell’attuale situazione inerente agli uomini di Rudi Garcia, concentrandosi poi sulla figura di Natan:

“Quando il Napoli lo ha comprato in molti hanno chiesto la mia opinione. Oggi come all’ora confermo la mia versione: è un ottimo difensore. L’ho visto giocare nel Flamengo e mi ha fatto una buonissima impressione. A Napoli aveva solo bisogno di un po’ di tempo per adattarsi alla nuova squadra”.

Cruz ha quindi continuato ritenendosi fiducioso circa la crescita del calciatore. “Adattarsi al campionato italiano ed alla mentalità di Napoli non è facile. Natan però ha capito come fare e sta andando molto bene. Sono certo che crescerà ulteriormente“, la sentenza finale dell’ex.