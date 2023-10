Napoli in chiaro? La notizia fa felici i tifosi

Ottime notizie giungono in quel di Napoli, dove i tifosi azzurri potranno assistere in chiaro alla gara dei propri beniamini. Gli ultimi dettagli.

Sembrerebbe essere tornato alto il morale in quel di Napoli, dove gli ultimi successi azzurri sono stati abili a scacciare, seppur in parte, un non propriamente idilliaco mese di ottobre. All’ombra del Vesuvio la voglia di rivalsa è però come al solito alta ed i partenopei, indipendentemente dall’ambito, sono duri da far arrendere. Ritrovata una tale gioia, dunque, non capitalizzarvi sarebbe davvero un peccato. Proprio per questo, si è giunti ad una conclusione in grado di rendere felici tutti i supporter azzurri, dato che la prossima sfida targata Napoli sarà trasmessa in chiaro. Di seguito, tutti i dettagli.

Napoli Futsal, il prossimo match sarà in chiaro

Continua la Futsal mania in quel di Napoli, dove i tifosi sono pronti a riporre nuovamente le proprie speranze nelle mani della squadra azzurra. La scorsa stagione partenopea ha infatti aperto gli occhi dei più d’innanzi alla reale forza dell’organico campano, riuscito a conquistare un primo posto in campionato nella stagione regolare arrendendosi però alla Feldi Eboli in semifinale Scudetto. Praticamente con la stessa rosa, puntellata qua e là da qualche rinforzo, gli uomini di mister Colini hanno dunque dato il via alla nuova annata con i favori dei pronostici, incappando però sin da subito in due pareggi nelle prime due giornate.

Lo 0-7 maturato contro il Ciampino ha però donato nuovamente fiducia al Napoli Futsal, al centro di alcune critiche sia a causa dei risultati che a causa dell’ufficiale trasloco al PalaJacazzi di Aversa, non particolarmente gradito dagli Ultras campani. Proprio nell’impianto casertano si svolgerà però il 4° turno della Serie A di Futsal, in programma il prossimo 27 ottobre alle ore 20.30 contro l’Ecocity Genzano. Compagine contro la quale il Napoli dovrà assolutamente trovare i 3 punti per proseguire nel proprio trend positivo, dando continuità a quanto visto in provincia di Roma.

In occasione del sopracitato incontro con la formazione di Genzano, inoltre, ecco arrivare delle novità ben gradite da parte dei tifosi di entrambe le squadre. Il match del PalaJacazzi sarà infatti trasmesso in streaming gratuito, come annunciato proprio dal Napoli Futsal attraverso un post sui propri profili social. Oltre che su Futsal TV ed il consueto canale Sky, la partita verrà appunto trasmessa in diretta dalla stessa emittente satellitare sul proprio canale Youtube. Una notizia in grado di far esultare, quindi, i tifosi della formazione azzurra, pronti ad affollare le tribune del palazzetto così come la citata live sulla piattaforma video.